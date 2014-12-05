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Номер извещения
31401733553
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Техническое обслуживание и текущий ремонт транспортных средств отечественного производства ТУ Общества
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.11.2014 16:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
Почтовый адрес
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
Контактный телефон
+7 86558 2-20-10
Факс
+7 86558 2-10-45
Адрес электронной почты
glaz.t.a@stng.rosneft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Глаз Татьяна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Нефтекумск
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Техническое обслуживание и текущий ремонт транспортных средств отечественного производства ТУ Общества
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.12.2014 15:00 GMT +305.12.2014 15:0005.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401733553Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт транспортных средств отечественного производства ТУ Общества Нефтекумск
Дата и время вскрытия заявок
05.12.2014 18:0005.12.2014 18:0005.12.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401733553Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт транспортных средств отечественного производства ТУ Общества Нефтекумск
Подведение итогов не позднее
20.12.2014 23:5920.12.2014 23:5920.12.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401733553Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и текущий ремонт транспортных средств отечественного производства ТУ Общества Нефтекумск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и текущий ремонт транспортных средств отечественного производства ТУ Общества
Начальная цена
567 462,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РН-Ставропольнефтегаз
Все закупки и тендеры РН-Ставропольнефтегаз
Адрес местонахождения
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
4550010
45.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов