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Номер извещения
ГП817340
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ЭТП ГПБ, на право заключения договоров купли-продажи принадлежащих ПАО «Газпром» (8 ед.) и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (2 ед.) объектов движимого и недвижимого имущества газотурбинной электростанции ГТЭС-4, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Клубная, д. 25 (совместные торги).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 15:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Объекты движимого и недвижимого имущества газотурбинной электростанции ГТЭС-4, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Клубная, д. 25 (далее – ГТЭС-4). Объекты ГТЭС-4, принадлежащие ПАО «Газпром» (8 ед.) и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (2 ед.), подлежат реализации на торгах единым лотом. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 81 799 кв.м., находящемся в аренде до 11 ноября 2058 года. Объекты ГТЭС-4 представляют собой имущество электростанции собственных нужд на площадке камнеобрабатывающего завода. Объекты используются в соответствии со своим назначением.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 15:00 GMT +318.06.2018 15:0018.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817340Дата и время окончания срока приема заявок Объекты движимого и недвижимого имущества газотурбинной электростанции ГТЭС-4, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Клубная, д. 25 (далее – ГТЭС-4). Объекты ГТЭС-4, принадлежащие ПАО «Газпром» (8 ед.) и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (2 ед.), подлежат реализации на торгах единым лотом. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 81 799 кв.м., находящемся в аренде до 11 ноября 2058 года. Объекты ГТЭС-4 представляют собой имущество электростанции собственных нужд на площадке камнеобрабатывающего завода. Объекты используются в соответствии со своим назначением.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.06.2018 18:0018.06.2018 18:0018.06.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП817340Дата окончания срока рассмотрения заявок Объекты движимого и недвижимого имущества газотурбинной электростанции ГТЭС-4, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Клубная, д. 25 (далее – ГТЭС-4). Объекты ГТЭС-4, принадлежащие ПАО «Газпром» (8 ед.) и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (2 ед.), подлежат реализации на торгах единым лотом. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 81 799 кв.м., находящемся в аренде до 11 ноября 2058 года. Объекты ГТЭС-4 представляют собой имущество электростанции собственных нужд на площадке камнеобрабатывающего завода. Объекты используются в соответствии со своим назначением.Москва
Дата и время проведения
19.06.2018 11:0019.06.2018 11:0019.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП817340Дата и время проведения Объекты движимого и недвижимого имущества газотурбинной электростанции ГТЭС-4, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Клубная, д. 25 (далее – ГТЭС-4). Объекты ГТЭС-4, принадлежащие ПАО «Газпром» (8 ед.) и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (2 ед.), подлежат реализации на торгах единым лотом. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 81 799 кв.м., находящемся в аренде до 11 ноября 2058 года. Объекты ГТЭС-4 представляют собой имущество электростанции собственных нужд на площадке камнеобрабатывающего завода. Объекты используются в соответствии со своим назначением.Москва
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 15:0029.06.2018 15:0029.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817340Подведение итогов не позднее Объекты движимого и недвижимого имущества газотурбинной электростанции ГТЭС-4, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Клубная, д. 25 (далее – ГТЭС-4). Объекты ГТЭС-4, принадлежащие ПАО «Газпром» (8 ед.) и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (2 ед.), подлежат реализации на торгах единым лотом. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 81 799 кв.м., находящемся в аренде до 11 ноября 2058 года. Объекты ГТЭС-4 представляют собой имущество электростанции собственных нужд на площадке камнеобрабатывающего завода. Объекты используются в соответствии со своим назначением.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.06.201829.06.2018 15:0029.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817340Подведение итогов не позднее Объекты движимого и недвижимого имущества газотурбинной электростанции ГТЭС-4, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Клубная, д. 25 (далее – ГТЭС-4). Объекты ГТЭС-4, принадлежащие ПАО «Газпром» (8 ед.) и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (2 ед.), подлежат реализации на торгах единым лотом. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 81 799 кв.м., находящемся в аренде до 11 ноября 2058 года. Объекты ГТЭС-4 представляют собой имущество электростанции собственных нужд на площадке камнеобрабатывающего завода. Объекты используются в соответствии со своим назначением.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Объекты движимого и недвижимого имущества газотурбинной электростанции ГТЭС-4, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Клубная, д. 25 (далее – ГТЭС-4). Объекты ГТЭС-4, принадлежащие ПАО «Газпром» (8 ед.) и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (2 ед.), подлежат реализации на торгах единым лотом. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 81 799 кв.м., находящемся в аренде до 11 ноября 2058 года. Объекты ГТЭС-4 представляют собой имущество электростанции собственных нужд на площадке камнеобрабатывающего завода. Объекты используются в соответствии со своим назначением.
Начальная цена
64 180 509,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 000 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
35.11.10.113
40.11.10.113
40.13.12.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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