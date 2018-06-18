Лот 1

Объекты движимого и недвижимого имущества газотурбинной электростанции ГТЭС-4, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Клубная, д. 25 (далее – ГТЭС-4). Объекты ГТЭС-4, принадлежащие ПАО «Газпром» (8 ед.) и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (2 ед.), подлежат реализации на торгах единым лотом. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 81 799 кв.м., находящемся в аренде до 11 ноября 2058 года. Объекты ГТЭС-4 представляют собой имущество электростанции собственных нужд на площадке камнеобрабатывающего завода. Объекты используются в соответствии со своим назначением.