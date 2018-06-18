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    Главная / Торги / Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества, входящих в состав Загородной резиденции для проживания и отдыха, расположенной по адресу: Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Мостовая, д. 14 (в количестве 486 инвентарные ед.). Продавец: ПАО «Газпром»

    Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества, входящих в состав Загородной резиденции для проживания и отдыха, расположенной по адресу: Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Мостовая, д. 14 (в количестве 486 инвентарные ед.). Продавец: ПАО «Газпром»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.06.2018 15:0018.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817349Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества, входящих в состав Загородной резиденции для проживания и отдыха, расположенной по адресу: Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Мостовая, д. 14 (в количестве 486 инвентарные ед.) МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817349

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества, входящих в состав Загородной резиденции для проживания и отдыха, расположенной по адресу: Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Мостовая, д. 14 (в количестве 486 инвентарные ед.). Продавец: ПАО «Газпром»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2018 16:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 421

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества, входящих в состав Загородной резиденции для проживания и отдыха, расположенной по адресу: Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Мостовая, д. 14 (в количестве 486 инвентарные ед.)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.06.2018 15:00 GMT +318.06.2018 15:0018.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817349Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества, входящих в состав Загородной резиденции для проживания и отдыха, расположенной по адресу: Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Мостовая, д. 14 (в количестве 486 инвентарные ед.) Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.06.2018 18:0018.06.2018 18:0018.06.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП817349Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества, входящих в состав Загородной резиденции для проживания и отдыха, расположенной по адресу: Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Мостовая, д. 14 (в количестве 486 инвентарные ед.) Москва

    Дата и время проведения

    19.06.2018 12:0019.06.2018 12:0019.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП817349Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества, входящих в состав Загородной резиденции для проживания и отдыха, расположенной по адресу: Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Мостовая, д. 14 (в количестве 486 инвентарные ед.) Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 18:0003.07.2018 18:0003.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817349Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества, входящих в состав Загородной резиденции для проживания и отдыха, расположенной по адресу: Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Мостовая, д. 14 (в количестве 486 инвентарные ед.) Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 18:0003.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817349Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества, входящих в состав Загородной резиденции для проживания и отдыха, расположенной по адресу: Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Мостовая, д. 14 (в количестве 486 инвентарные ед.) Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества, входящих в состав Загородной резиденции для проживания и отдыха, расположенной по адресу: Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Мостовая, д. 14 (в количестве 486 инвентарные ед.)

    Начальная цена

    386 173 290,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    50 000 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    50 000 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    68.3

    Услуги по операциям с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "комплекс"

    Кол-во: 0

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    Регион:
    Тверская область
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