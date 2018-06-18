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Номер извещения
ГП817349
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества, входящих в состав Загородной резиденции для проживания и отдыха, расположенной по адресу: Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Мостовая, д. 14 (в количестве 486 инвентарные ед.). Продавец: ПАО «Газпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 16:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 421
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Право заключения договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества, входящих в состав Загородной резиденции для проживания и отдыха, расположенной по адресу: Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Мостовая, д. 14 (в количестве 486 инвентарные ед.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 15:00 GMT +318.06.2018 15:0018.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817349Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества, входящих в состав Загородной резиденции для проживания и отдыха, расположенной по адресу: Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Мостовая, д. 14 (в количестве 486 инвентарные ед.) Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.06.2018 18:0018.06.2018 18:0018.06.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП817349Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества, входящих в состав Загородной резиденции для проживания и отдыха, расположенной по адресу: Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Мостовая, д. 14 (в количестве 486 инвентарные ед.) Москва
Дата и время проведения
19.06.2018 12:0019.06.2018 12:0019.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП817349Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества, входящих в состав Загородной резиденции для проживания и отдыха, расположенной по адресу: Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Мостовая, д. 14 (в количестве 486 инвентарные ед.) Москва
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 18:0003.07.2018 18:0003.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817349Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества, входящих в состав Загородной резиденции для проживания и отдыха, расположенной по адресу: Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Мостовая, д. 14 (в количестве 486 инвентарные ед.) Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.07.201803.07.2018 18:0003.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817349Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества, входящих в состав Загородной резиденции для проживания и отдыха, расположенной по адресу: Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Мостовая, д. 14 (в количестве 486 инвентарные ед.) Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества, входящих в состав Загородной резиденции для проживания и отдыха, расположенной по адресу: Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Мостовая, д. 14 (в количестве 486 инвентарные ед.)
Начальная цена
386 173 290,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
50 000 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
68.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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