Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Год выпуска продукции не ранее 2014г. Наличие паспорта,сертификата качества, гарантийного талона. Срок поставки продукции - декабрь 2014 года. Доставка силами Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Закупка является неделимой. Участник может заявиться только на весь объем закупаемой продукции.