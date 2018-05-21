Поставка Жалюзи рафшторы, согласно спецификации с доставкой и монтажом Ступино. Срок изготовления 2-3 недели, монтаж в течении 10 рабочих дней Условие оплаты: : Предоплата в размере 70% от стоимости товара, оплата в размере 15% от стоимости товара после письменного уведомления о готовности товара к отгрузке , оставшиеся 15% от стоимости товара в течении 5 (пяти) банковских дней с даты поставки и сдачи исполнительной документации. Доставка и монтаж Ступино Документы по запросу предоставлять обязательно. Договор договор 70% - 15% - 15%. Евро. Срок поставки 2-3 недели.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП817339 Уникальный номер закупки 1131 Номер закупки Наименование закупки Поставка Жалюзи рафшторы, согласно спецификации с доставкой и монтажом Ступино. Срок изготовления 2-3 недели, монтаж в течении 10 рабочих дней Условие оплаты: : Предоплата в размере 70% от стоимости товара, оплата в размере 15% от стоимости товара после письменного уведомления о готовности товара к отгрузке , оставшиеся 15% от стоимости товара в течении 5 (пяти) банковских дней с даты поставки и сдачи исполнительной документации. Доставка и монтаж Ступино Документы по запросу предоставлять обязательно. Договор договор 70% - 15% - 15%. Евро. Срок поставки 2-3 недели. Валюта процедуры EUR Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры спецификация документы письмо схема схема договор

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция

Все закупки и тендеры Реконструкция Юридический адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Почтовый адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Контактный телефон +7 495 660-91-91 доб. 208 Факс +7 495 660-91-91 Адрес электронной почты natalia.anoshkina@mega-stroy.su Ф.И.О. контактного лица Аношкина Наталья Генадьевна Место рассмотрения предложений Домодедово Закупки и тендеры Московская Область Ключевые слова:

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