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Номер извещения
ГП817339
Уникальный номер закупки
1131
Наименование закупки
Поставка Жалюзи рафшторы, согласно спецификации с доставкой и монтажом Ступино. Срок изготовления 2-3 недели, монтаж в течении 10 рабочих дней Условие оплаты: : Предоплата в размере 70% от стоимости товара, оплата в размере 15% от стоимости товара после письменного уведомления о готовности товара к отгрузке , оставшиеся 15% от стоимости товара в течении 5 (пяти) банковских дней с даты поставки и сдачи исполнительной документации. Доставка и монтаж Ступино Документы по запросу предоставлять обязательно. Договор договор 70% - 15% - 15%. Евро. Срок поставки 2-3 недели.
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 15:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 208
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
natalia.anoshkina@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Аношкина Наталья Генадьевна
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Поставка Жалюзи рафшторы, согласно спецификации с доставкой и монтажом Ступино. Срок изготовления 2-3 недели, монтаж в течении 10 рабочих дней Условие оплаты: : Предоплата в размере 70% от стоимости товара, оплата в размере 15% от стоимости товара после письменного уведомления о готовности товара к отгрузке , оставшиеся 15% от стоимости товара в течении 5 (пяти) банковских дней с даты поставки и сдачи исполнительной документации. Доставка и монтаж Ступино Документы по запросу предоставлять обязательно. Договор договор 70% - 15% - 15% Срок поставки 2-3 недели.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2018 16:00 GMT +321.05.2018 16:0021.05.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817339Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Жалюзи рафшторы, согласно спецификации с доставкой и монтажом Ступино. Срок изготовления 2-3 недели, монтаж в течении 10 рабочих дней Условие оплаты: : Предоплата в размере 70% от стоимости товара, оплата в размере 15% от стоимости товара после письменного уведомления о готовности товара к отгрузке , оставшиеся 15% от стоимости товара в течении 5 (пяти) банковских дней с даты поставки и сдачи исполнительной документации. Доставка и монтаж Ступино Документы по запросу предоставлять обязательно. Договор договор 70% - 15% - 15% Срок поставки 2-3 недели. Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
21.05.2018 16:0021.05.2018 16:0021.05.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817339Дата и время вскрытия заявок Поставка Жалюзи рафшторы, согласно спецификации с доставкой и монтажом Ступино. Срок изготовления 2-3 недели, монтаж в течении 10 рабочих дней Условие оплаты: : Предоплата в размере 70% от стоимости товара, оплата в размере 15% от стоимости товара после письменного уведомления о готовности товара к отгрузке , оставшиеся 15% от стоимости товара в течении 5 (пяти) банковских дней с даты поставки и сдачи исполнительной документации. Доставка и монтаж Ступино Документы по запросу предоставлять обязательно. Договор договор 70% - 15% - 15% Срок поставки 2-3 недели. Домодедово
Подведение итогов не позднее
25.05.2018 15:0025.05.2018 15:0025.05.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817339Подведение итогов не позднее Поставка Жалюзи рафшторы, согласно спецификации с доставкой и монтажом Ступино. Срок изготовления 2-3 недели, монтаж в течении 10 рабочих дней Условие оплаты: : Предоплата в размере 70% от стоимости товара, оплата в размере 15% от стоимости товара после письменного уведомления о готовности товара к отгрузке , оставшиеся 15% от стоимости товара в течении 5 (пяти) банковских дней с даты поставки и сдачи исполнительной документации. Доставка и монтаж Ступино Документы по запросу предоставлять обязательно. Договор договор 70% - 15% - 15% Срок поставки 2-3 недели. Домодедово
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.05.201825.05.2018 15:0025.05.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817339Подведение итогов не позднее Поставка Жалюзи рафшторы, согласно спецификации с доставкой и монтажом Ступино. Срок изготовления 2-3 недели, монтаж в течении 10 рабочих дней Условие оплаты: : Предоплата в размере 70% от стоимости товара, оплата в размере 15% от стоимости товара после письменного уведомления о готовности товара к отгрузке , оставшиеся 15% от стоимости товара в течении 5 (пяти) банковских дней с даты поставки и сдачи исполнительной документации. Доставка и монтаж Ступино Документы по запросу предоставлять обязательно. Договор договор 70% - 15% - 15% Срок поставки 2-3 недели. Домодедово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Жалюзи рафшторы, согласно спецификации с доставкой и монтажом Ступино. Срок изготовления 2-3 недели, монтаж в течении 10 рабочих дней Условие оплаты: : Предоплата в размере 70% от стоимости товара, оплата в размере 15% от стоимости товара после письменного уведомления о готовности товара к отгрузке , оставшиеся 15% от стоимости товара в течении 5 (пяти) банковских дней с даты поставки и сдачи исполнительной документации. Доставка и монтаж Ступино Документы по запросу предоставлять обязательно. Договор договор 70% - 15% - 15% Срок поставки 2-3 недели.
Начальная цена
15 910,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
по заявке, спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по схемеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 31
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