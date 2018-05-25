оказание услуг по страхованию недвижимого имущества, закрепленного за ФГАУ «ОК «Шереметьевский».

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

г. Москва, ул. Вучетича, д. 32. (д/о «Знамя Революции»); - г. Москва, ул. Родионовская, домовлад. 16, (д/п «Куркино»); - Московская область, г. Химки, мкр. Новогорск, (д/о «Нагорное»); -Московская область, Солнечногорский район, пос. Сенеж, (д/о «Сенеж»); - Московская область, Солнечногорский район, г.п. Андреевка, пос. Голубое (д/о «Спутник); - Московская обл г. Химки мкр. Сходня (д/п «Сходня); - Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Энгельса, д.53; - Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая Роща, дом 2; - Московская область, город Королев, микрорайон Болшево, улица Водопроводная, дом 5а; - Королев, Болшево, г. Юбилейный ул. Пушкинская, д.1; - Московская обл. Люберецкий р-н, пос. Малаховка, Михневское ш..д.1; - Московская область, Одинцовский р-н, Никольское сп, санаторий им. А.И. Герцена. - г. Москва, ул.Селезневская д.11а - г. Москва, Люблинская ул.,д.48Рассчитать логистику >