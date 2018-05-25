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Номер извещения
ГП817336
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
оказание услуг по страхованию недвижимого имущества, закрепленного за ФГАУ «ОК «Шереметьевский».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 15:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32
Почтовый адрес
127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32
Контактный телефон
+7 495 610-45-84
Факс
+7 495 639-22-32
Адрес электронной почты
tender@sheremetevsky.ru
Ф.И.О. контактного лица
Абрашкова Алёна Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва, ул. Вучетича, д.32
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по страхованию недвижимого имущества, закрепленного за ФГАУ «ОК «Шереметьевский».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2018 16:45 GMT +325.05.2018 16:4525.05.2018 16:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817336Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по страхованию недвижимого имущества, закрепленного за ФГАУ «ОК «Шереметьевский».Москва, ул. Вучетича, д.32
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2018 16:4525.05.2018 16:4525.05.2018 16:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817336Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по страхованию недвижимого имущества, закрепленного за ФГАУ «ОК «Шереметьевский».Москва, ул. Вучетича, д.32
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по страхованию недвижимого имущества, закрепленного за ФГАУ «ОК «Шереметьевский».
Начальная цена
602 221,17
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Вучетича, д. 32. (д/о «Знамя Революции»); - г. Москва, ул. Родионовская, домовлад. 16, (д/п «Куркино»); - Московская область, г. Химки, мкр. Новогорск, (д/о «Нагорное»); -Московская область, Солнечногорский район, пос. Сенеж, (д/о «Сенеж»); - Московская область, Солнечногорский район, г.п. Андреевка, пос. Голубое (д/о «Спутник); - Московская обл г. Химки мкр. Сходня (д/п «Сходня); - Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Энгельса, д.53; - Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая Роща, дом 2; - Московская область, город Королев, микрорайон Болшево, улица Водопроводная, дом 5а; - Королев, Болшево, г. Юбилейный ул. Пушкинская, д.1; - Московская обл. Люберецкий р-н, пос. Малаховка, Михневское ш..д.1; - Московская область, Одинцовский р-н, Никольское сп, санаторий им. А.И. Герцена. - г. Москва, ул.Селезневская д.11а - г. Москва, Люблинская ул.,д.48Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГАУ ОК Шереметьевский
Все закупки и тендеры ФГАУ ОК Шереметьевский
Адрес местонахождения
127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32
65.12.49.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 357
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