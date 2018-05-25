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    Главная / Торги / оказание услуг по страхованию недвижимого имущества, закрепленного за ФГАУ «ОК «Шереметьевский».

    оказание услуг по страхованию недвижимого имущества, закрепленного за ФГАУ «ОК «Шереметьевский».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2018 16:4525.05.2018 16:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817336Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по страхованию недвижимого имущества, закрепленного за ФГАУ «ОК «Шереметьевский».Москва, ул. Вучетича, д.32Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817336

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    оказание услуг по страхованию недвижимого имущества, закрепленного за ФГАУ «ОК «Шереметьевский».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 15:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (ТЗ)

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Федеральное государственное автономное учреждение Оздоровительный комплекс Шереметьевский Управления делами Президента Российской Федерации
    Все закупки и тендеры ФГАУ ОК Шереметьевский

    Юридический адрес

    127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32

    Почтовый адрес

    127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32

    Контактный телефон

    +7 495 610-45-84

    Факс

    +7 495 639-22-32

    Адрес электронной почты

    tender@sheremetevsky.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Абрашкова Алёна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Вучетича, д.32

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по страхованию недвижимого имущества, закрепленного за ФГАУ «ОК «Шереметьевский».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2018 16:45 GMT +325.05.2018 16:4525.05.2018 16:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817336Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по страхованию недвижимого имущества, закрепленного за ФГАУ «ОК «Шереметьевский».Москва, ул. Вучетича, д.32

    Дата и время вскрытия заявок

    25.05.2018 16:4525.05.2018 16:4525.05.2018 16:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817336Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по страхованию недвижимого имущества, закрепленного за ФГАУ «ОК «Шереметьевский».Москва, ул. Вучетича, д.32

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.201828.05.2018 16:0028.05.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817336Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию недвижимого имущества, закрепленного за ФГАУ «ОК «Шереметьевский».Москва, ул. Вучетича, д.32

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по страхованию недвижимого имущества, закрепленного за ФГАУ «ОК «Шереметьевский».

    Начальная цена

    602 221,17

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Вучетича, д. 32. (д/о «Знамя Революции»); - г. Москва, ул. Родионовская, домовлад. 16, (д/п «Куркино»); - Московская область, г. Химки, мкр. Новогорск, (д/о «Нагорное»); -Московская область, Солнечногорский район, пос. Сенеж, (д/о «Сенеж»); - Московская область, Солнечногорский район, г.п. Андреевка, пос. Голубое (д/о «Спутник); - Московская обл г. Химки мкр. Сходня (д/п «Сходня); - Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Энгельса, д.53; - Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая Роща, дом 2; - Московская область, город Королев, микрорайон Болшево, улица Водопроводная, дом 5а; - Королев, Болшево, г. Юбилейный ул. Пушкинская, д.1; - Московская обл. Люберецкий р-н, пос. Малаховка, Михневское ш..д.1; - Московская область, Одинцовский р-н, Никольское сп, санаторий им. А.И. Герцена. - г. Москва, ул.Селезневская д.11а - г. Москва, Люблинская ул.,д.48Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указаны в проекте договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГАУ ОК Шереметьевский
    Все закупки и тендеры ФГАУ ОК Шереметьевский

    Адрес местонахождения

    127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32

    Классификатор ОКПД2

    65.12.49.000

    Услуги по страхованию имущества от прочих повреждений

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имущественное страхование"

    Кол-во: 357

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