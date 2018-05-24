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Номер извещения
31806499164
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка поковок для компрессора.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 16:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-72-25
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
sta940@iskra.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соседкова Татьяна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка поковок для компрессора
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2018 21:59 GMT +324.05.2018 21:5924.05.2018 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806499164Дата и время окончания срока приема заявок Поставка поковок для компрессора614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2018 06:0025.05.2018 06:0025.05.2018 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806499164Дата и время вскрытия заявок Поставка поковок для компрессора614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка поковок для компрессора
Начальная цена
453 049,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
4 530,49 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
24.10.23.142
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
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