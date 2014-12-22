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Номер извещения
ГП411724
Уникальный номер закупки
306-А-ВЦ
Наименование закупки
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Свердловская область, Челябинская область)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
25.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
o.danilin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Данилин Олег Владимирович
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Свердловская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2014 11:00 GMT +322.12.2014 11:0022.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411724Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Свердловская область) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.12.2014 11:0023.12.2014 11:0023.12.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411724Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Свердловская область) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
25.12.2014 11:0025.12.2014 11:0025.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411724Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Свердловская область) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
31.12.2014 12:2431.12.2014 12:2431.12.2014 12:24Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411724Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Свердловская область) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Свердловская область)
Начальная цена
215,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
360 784,64 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1. 1669,50 кв.м. 2. 2035,00 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, д. 29.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Челябинская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2014 11:00 GMT +322.12.2014 11:0022.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411724Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Челябинская область) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.12.2014 11:0023.12.2014 11:0023.12.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411724Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Челябинская область) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
25.12.2014 11:0025.12.2014 11:0025.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411724Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Челябинская область) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
26.12.2014 11:0026.12.2014 11:0026.12.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411724Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Челябинская область) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Челябинская область)
Начальная цена
60,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
15 018,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
250,30 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Челябинская область, г. Карабаш, военный городок № 1, ул. Лесная, д. 30.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Свердловская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2014 11:00 GMT +322.12.2014 11:0022.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411724Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Свердловская область) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.12.2014 11:0023.12.2014 11:0023.12.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411724Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Свердловская область) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
25.12.2014 11:0025.12.2014 11:0025.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411724Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Свердловская область) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
26.12.2014 11:0026.12.2014 11:0026.12.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411724Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Свердловская область) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Свердловская область)
Начальная цена
71,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
194 334,38 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2727,50 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснокамская, д. 106.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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