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    Главная / Торги / Кабельно-проводниковая продукция 3-4 кв.2018г.

    Кабельно-проводниковая продукция 3-4 кв.2018г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2018 23:0004.06.2018 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817337Дата и время окончания срока приема заявок Кабельно-проводниковая продукция 3-4 кв.2018г.МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817337

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Кабельно-проводниковая продукция 3-4 кв.2018г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2018 15:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Юридический адрес

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    Почтовый адрес

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Контактный телефон

    +7 495 225-25-05

    Факс

    +7 495 225-25-05

    Адрес электронной почты

    dsuhinin@ruscoal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухинин Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Кабельно-проводниковая продукция 3-4 кв.2018г.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.201825.06.2018 23:0025.06.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817337Подведение итогов не позднее Кабельно-проводниковая продукция 3-4 кв.2018г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабельно-проводниковая продукция 3-4 кв.2018г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО "Дальвосттрейд" Отгрузочные реквизиты: Амурская обл., Райчихинск, ул. Пономаренко, д.3 Вагонная поставка – ст. Холодный ключ Контейнерная поставка (20 тн.) – ст. Благовещенск АО "Красноярсккрайуголь" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: РФ, 663972, Красноярский край, Рыбинский район, село Переясловка, ул.Полтавская 15 Контейнерами: станция Базаиха, Красноярской ж.д. Код станции: 892103.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Просьба предоставить два варианта оплаты: 1. Отсрочка платежа 15 дней от даты поставки 2. Отсрочка платежа 90 дней от даты поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор

    18.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПРОВОД ПВ3 1х6ММ2"

    Кол-во: 400

    "Позиция 2"

    "ПРОВОД ПВ3 1х4ММ2"

    Кол-во: 400

    "Позиция 3"

    "ПРОВОД ПВ3 1х2,5ММ2"

    Кол-во: 400

    "Позиция 4"

    "ПРОВОД ПВ3 1х1,5ММ2"

    Кол-во: 400

    "Позиция 5"

    "ПРОВОД ПВ3 1х0,75"

    Кол-во: 400

    "Позиция 6"

    "ПРОВОД ПВ-1 1х2,5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "ПРОВОД А-70"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 8"

    "КАБЕЛЬ СВАРОЧНЫЙ КГ 1х35"

    Кол-во: 900

    "Позиция 9"

    "КАБЕЛЬ КГЭ-ХЛ 3х70+1х16+1х10"

    Кол-во: 300

    "Позиция 10"

    "КАБЕЛЬ КГЭ-ХЛ 3х35+1х16+1х10"

    Кол-во: 300

    "Позиция 11"

    "КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 3х6+1х4"

    Кол-во: 400

    "Позиция 12"

    "КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 3х4+1х2,5"

    Кол-во: 400

    "Позиция 13"

    "КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5"

    Кол-во: 400

    "Позиция 14"

    "КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 3х10+1х6"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 2х1,5"

    Кол-во: 400

    "Позиция 16"

    "КАБЕЛЬ ВВГНГ 3х2,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 17"

    "КАБЕЛЬ ВВГНГ 3х1,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 18"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 1,500"

    Кол-во: 450

    "Позиция 19"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 1,400"

    Кол-во: 450

    "Позиция 20"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 1,320"

    Кол-во: 600

    "Позиция 21"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 1,250"

    Кол-во: 450

    "Позиция 22"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 1,180"

    Кол-во: 450

    "Позиция 23"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 1,120"

    Кол-во: 300

    "Позиция 24"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 1,060"

    Кол-во: 300

    "Позиция 25"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 0,900"

    Кол-во: 40

    "Позиция 26"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 0,850"

    Кол-во: 60

    "Позиция 27"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 0,710"

    Кол-во: 30

    "Позиция 28"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ 2 D=0.95ММ"

    Кол-во: 90

    "Позиция 29"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ 2 1.600"

    Кол-во: 90

    "Позиция 30"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ 2 1.0"

    Кол-во: 210

    "Позиция 31"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ 2 0.800"

    Кол-во: 63

    "Позиция 32"

    "ПРОВОД ПЭТВ-2 0,40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "ПРОВОД ПЭТВ-2 0,355"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "ПРОВОД ПСДТ 3,35х7,1"

    Кол-во: 140

    "Позиция 35"

    "ПРОВОД ПСДТ 3,28х8,6"

    Кол-во: 240

    "Позиция 36"

    "ПРОВОД ПВСН 2x2,5 ГОСТ7399-97"

    Кол-во: 30

    "Позиция 37"

    "ПРОВОД ПВС 2х2,5"

    Кол-во: 40

    "Позиция 38"

    "ПРОВОД ПВС 2х1,5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 39"

    "ПРОВОД ПВКВ 4ММ ТУ 16.К80-09-90"

    Кол-во: 15

    "Позиция 40"

    "ПРОВОД ПВКВ 35ММ ТУ 16. К-80-09-90"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "ПРОВОД ПВКВ 25ММ ТУ 16. К-80-09-90"

    Кол-во: 40

    "Позиция 42"

    "ПРОВОД ПВ3 1х95"

    Кол-во: 28

    "Позиция 43"

    "ПРОВОД ПВ3 1х6ММ2"

    Кол-во: 600

    "Позиция 44"

    "ПРОВОД ПВ3 1х4ММ2"

    Кол-во: 500

    "Позиция 45"

    "ПРОВОД ПВ3 1х25ММ2"

    Кол-во: 100

    "Позиция 46"

    "ПРОВОД ПВ3 1х10ММ2"

    Кол-во: 130

    "Позиция 47"

    "ПРОВОД ПВ3 1х1,5ММ2"

    Кол-во: 450

    "Позиция 48"

    "ПРОВОД ПВ3 1х0,75"

    Кол-во: 300

    "Позиция 49"

    "ПРОВОД АС 70/11"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 50"

    "ПРОВОД АС 50/8,0"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 51"

    "ПРОВОД А-70"

    Кол-во: 3

    "Позиция 52"

    "КАБЕЛЬ НРШМ 7х2,5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 53"

    "КАБЕЛЬ НРШМ 5х2,5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 54"

    "КАБЕЛЬ КГЭ-ХЛ 3х70+1х16"

    Кол-во: 200

    "Позиция 55"

    "КАБЕЛЬ КГЭ-ХЛ 3х50+1х16+1х10-6"

    Кол-во: 0

    "Позиция 56"

    "КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 3х4+1х2,5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 57"

    "КАБЕЛЬ КГ 3х95"

    Кол-во: 0

    "Позиция 58"

    "КАБЕЛЬ КГ 3х6+1х4"

    Кол-во: 90

    "Позиция 59"

    "КАБЕЛЬ КГ 3х6"

    Кол-во: 200

    "Позиция 60"

    "КАБЕЛЬ КГ 3х4+1х2,5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 61"

    "КАБЕЛЬ КГ 3х4"

    Кол-во: 200

    "Позиция 62"

    "КАБЕЛЬ КГ 3х2,5"

    Кол-во: 300

    "Позиция 63"

    "КАБЕЛЬ КГ 3х16"

    Кол-во: 100

    "Позиция 64"

    "КАБЕЛЬ КГ 3х10+1х6"

    Кол-во: 220

    "Позиция 65"

    "КАБЕЛЬ КГ 2х4"

    Кол-во: 300

    "Позиция 66"

    "КАБЕЛЬ КГ 2х2,5"

    Кол-во: 250

    "Позиция 67"

    "КАБЕЛЬ КГ 2х1,5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 68"

    "КАБЕЛЬ КГ 1х50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 69"

    "КАБЕЛЬ ВВГ 3х2,5"

    Кол-во: 360

    "Позиция 70"

    "КАБЕЛЬ КГ 3х95"

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 71"

    "КАБЕЛЬ КГЭ-ХЛ 3х50+1х16+1х10-6"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 72"

    "ПРОВОД ПЭТВ-2 0,355"

    Кол-во: 1.85

    "Позиция 73"

    "ПРОВОД ПЭТВ-2 0,40"

    Кол-во: 1.65

    "Позиция 74"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ 2 0.800"

    Кол-во: 63.87

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    Прием заявок:
    11.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    11 382 993
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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