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Номер извещения
31806498802
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Светильников уличных светодиодных ДКУ "Победа" LED - 80 - ШБ1/К50 80 ВТ 5000К IP65 GALAD 10217
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 15:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423231, РЕСП ТАТАРСТАН16, Г БУГУЛЬМА, ПРОЕЗД АЭРОПОРТ
Почтовый адрес
423231, Республика Татарстан, Бугульминский район, город Бугульма, проезд Аэропорт
Контактный телефон
7-855-963460
Факс
Адрес электронной почты
nelya77@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фаткуллина Наиля Равильевна
Место рассмотрения предложений
Бугульма, Аэропорт
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Светильников уличных светодиодных ДКУ "Победа" LED - 80 - ШБ1/К50 80 ВТ 5000К IP65 GALAD 10217
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2018 19:30 GMT +325.05.2018 19:3025.05.2018 19:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806498802Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Светильников уличных светодиодных ДКУ "Победа" LED - 80 - ШБ1/К50 80 ВТ 5000К IP65 GALAD 10217 Бугульма, Аэропорт
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2018 19:3125.05.2018 19:3125.05.2018 19:31Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806498802Дата и время вскрытия заявок Поставка Светильников уличных светодиодных ДКУ "Победа" LED - 80 - ШБ1/К50 80 ВТ 5000К IP65 GALAD 10217 Бугульма, Аэропорт
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Светильников уличных светодиодных ДКУ "Победа" LED - 80 - ШБ1/К50 80 ВТ 5000К IP65 GALAD 10217
Начальная цена
155 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
30
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
423231, РФ, РТ, Бугульминский район, г. Бугульма, АэропортРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АЭРОПОРТ БУГУЛЬМА
Все закупки и тендеры АЭРОПОРТ БУГУЛЬМА
Адрес местонахождения
423231, РЕСП ТАТАРСТАН16, Г БУГУЛЬМА, ПРОЕЗД АЭРОПОРТ
423231, Республика Татарстан, Бугульминский район, город Бугульма, проезд Аэропорт
27.40.2
27
Документация лота
Кол-во: 30
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