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    Главная / Торги / Изготовление и поставка установки буровой мобильной МБУ-160

    Изготовление и поставка установки буровой мобильной МБУ-160

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2014 14:0003.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411722Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка установки буровой мобильной МБУ-160ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411722

    Уникальный номер закупки

    ГП411719

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка установки буровой мобильной МБУ-160

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.11.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание 46019.00.00ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-10-62

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    A.Pospelov@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Поспелов Алексей Георгиевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и поставка установки буровой мобильной МБУ-160

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.12.2014 14:00 GMT +303.12.2014 14:0003.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411722Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка установки буровой мобильной МБУ-160Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    03.12.2014 14:0003.12.2014 14:0003.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411722Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка установки буровой мобильной МБУ-160Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    03.12.2014 14:3003.12.2014 14:3003.12.2014 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411722Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка установки буровой мобильной МБУ-160Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.12.201403.12.2014 14:3003.12.2014 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411722Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка установки буровой мобильной МБУ-160Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка установки буровой мобильной МБУ-160

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Изготовление и поставка установки буровой мобильной МБУ-160

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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