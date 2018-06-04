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    Главная / Торги / поставка систем измерений количества и параметров попутного нефтяного газа c разработкой конструкторской документации и выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ

    поставка систем измерений количества и параметров попутного нефтяного газа c разработкой конструкторской документации и выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2018 15:0004.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817326Дата и время окончания срока приема заявок поставка систем измерений количества и параметров попутного нефтяного газа c разработкой конструкторской документации и выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работСеверо-ВосточныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817326

    Уникальный номер закупки

    ЗЦ-1804/193/МТ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка систем измерений количества и параметров попутного нефтяного газа c разработкой конструкторской документации и выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2018 15:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗЦ-1804_193_МТ_Дог.поставки

    ЗЦ-1804_193_МТ_Дог.ШМРПНР

    ЗЦ-1804_193_МТ_Инструкция

    ЗЦ-1804_193_МТ_Инструкция_Ф.9

    ЗЦ-1804_193_МТ_Инструкция_Ф.11

    ЗЦ-1804_193_МТ_ТЗ

    ЗЦ-1804_193_МТ_ТЗ_Доп.1-4

    Изменения в извещении

    ДОП.ИНФОРМАЦИЯ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 221-31-32 доб. 1795

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    YReznichenko@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Резниченко Юлия Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Северо-Восточный

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка систем измерений количества и параметров попутного нефтяного газа c разработкой конструкторской документации и выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2018 15:00 GMT +304.06.2018 15:0004.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817326Дата и время окончания срока приема заявок поставка систем измерений количества и параметров попутного нефтяного газа c разработкой конструкторской документации и выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работСеверо-Восточный

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2018 15:0004.06.2018 15:0004.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817326Дата и время вскрытия заявок поставка систем измерений количества и параметров попутного нефтяного газа c разработкой конструкторской документации и выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работСеверо-Восточный

    Подведение итогов не позднее

    20.07.2018 18:0020.07.2018 18:0020.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817326Подведение итогов не позднее поставка систем измерений количества и параметров попутного нефтяного газа c разработкой конструкторской документации и выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работСеверо-Восточный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.07.201820.07.2018 18:0020.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817326Подведение итогов не позднее поставка систем измерений количества и параметров попутного нефтяного газа c разработкой конструкторской документации и выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работСеверо-Восточный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка систем измерений количества и параметров попутного нефтяного газа c разработкой конструкторской документации и выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Инструкцией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ИнструкциейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Инструкцией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    26.5

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка СИКГ с разработкой конструкторской документации и выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ"

    Кол-во: 1

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