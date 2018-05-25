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    Главная / Торги / Металлопродукция 3-4 кв.2018г.

    Металлопродукция 3-4 кв.2018г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2018 23:0025.05.2018 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817327Дата и время окончания срока приема заявок Металлопродукция 3-4 кв.2018г.МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817327

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Металлопродукция 3-4 кв.2018г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2018 15:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Юридический адрес

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    Почтовый адрес

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Контактный телефон

    +7 495 225-25-05

    Факс

    +7 495 225-25-05

    Адрес электронной почты

    dsuhinin@ruscoal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухинин Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Металлопродукция 3-4 кв.2018г.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.201815.06.2018 23:0015.06.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817327Подведение итогов не позднее Металлопродукция 3-4 кв.2018г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлопродукция 3-4 кв.2018г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО "Дальвосттрейд" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: г.Райчихинск, ул. Пономаренко,4 Контейнерами: ст.Благовещенск, Забайкальской ж/д, Код станции - 954704 Вагонами: ст.Холодный Ключ, Забайкальской ж/д, Код станции - 956709 (Разрез Северо-Восточный) АО "УК "Разрез Степной" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: Респ. Хакасия, Усть-Абаканский район, 12км юго-западнее г.Черногорска, склад МТС Контейнерами: ст. Абакан, Красноярской ж/д, Код станции - 888004 Вагонами: ст. Черногорские копи, Красноярской ж/д, Код станции - 887904 АО "Красноярсккрайуголь" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: РФ, 663972, Красноярский край, Рыбинский район, село Переясловка, ул.Полтавская 15 Контейнерами: станция Базаиха, Красноярской ж.д. Код станции: 892103. Вагонами: Станция Кильчуг , Красноярской Ж.Д. Код станции: 889007Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Просьба предоставить два варианта оплаты: 1. Отсрочка платежа 15 дней от даты поставки 2. Отсрочка платежа 90 дней от даты поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Классификатор ОКПД2

    07

    Руды металлические

    28.7

    Металлоизделия готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор

    18.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ШЕСТИГРАННИК S=95 СТ20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "ШЕСТИГРАННИК S=75 СТ45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "ШЕСТИГРАННИК S=65 СТ45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 4"

    "ШЕСТИГРАННИК S=55 СТ35"

    Кол-во: 0

    "Позиция 5"

    "ШЕСТИГРАННИК S=46 СТ35"

    Кол-во: 0

    "Позиция 6"

    "ШЕСТИГРАННИК S=41 СТ35"

    Кол-во: 0

    "Позиция 7"

    "ШЕСТИГРАННИК S=36 СТ35"

    Кол-во: 0

    "Позиция 8"

    "ШЕСТИГРАННИК S=30 СТ35"

    Кол-во: 0

    "Позиция 9"

    "ШЕСТИГРАННИК S=27 СТ45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 10"

    "ШЕСТИГРАННИК S=27 СТ35"

    Кол-во: 0

    "Позиция 11"

    "ШЕСТИГРАННИК S=19 СТ35"

    Кол-во: 0

    "Позиция 12"

    "ШЕСТИГРАННИК S=130 CT20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 13"

    "ШВЕЛЛЕР 20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 14"

    "ШВЕЛЛЕР 16"

    Кол-во: 0

    "Позиция 15"

    "ШВЕЛЛЕР 12"

    Кол-во: 0

    "Позиция 16"

    "УГОЛОК 75х75х5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 17"

    "УГОЛОК 50х50х5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "УГОЛОК 50х50х4"

    Кол-во: 0

    "Позиция 19"

    "ПРУТ ШЕСТИГРАННЫЙ 24ММ"

    Кол-во: 250

    "Позиция 20"

    "ПРУТ ШЕСТИГРАННЫЙ 22ММ"

    Кол-во: 250

    "Позиция 21"

    "ПРУТ ШЕСТИГРАННЫЙ 19ММ"

    Кол-во: 250

    "Позиция 22"

    "ПРУТ ШЕСТИГРАННЫЙ 17ММ"

    Кол-во: 250

    "Позиция 23"

    "ПРУТ ШЕСТИГРАННЫЙ 14ММ"

    Кол-во: 70

    "Позиция 24"

    "ПРУТ ШЕСТИГРАННЫЙ 12ММ"

    Кол-во: 70

    "Позиция 25"

    "ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С-21-1000-0,7 L-7М"

    Кол-во: 510

    "Позиция 26"

    "ПОЛОСА 3х30М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "ПОЛОСА 1500ММх100ММх6ММ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ 1ММ 1250х2500"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "ЛИСТ Б 14ММ СТ09Г2С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "ЛИСТ 4ММ СТ3"

    Кол-во: 0

    "Позиция 31"

    "ЛИСТ 30ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "ЛИСТ 2ММ СТ3"

    Кол-во: 0

    "Позиция 33"

    "ЛИСТ 2ММ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 34"

    "ЛИСТ 20ММ СТ09Г2С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "ЛИСТ 16ММ СТ.09Г2С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "ЛИСТ 10ММ СТ09Г2С"

    Кол-во: 0

    "Позиция 37"

    "КРУГ D=90ММ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 38"

    "КРУГ D=80ММ СТ45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 39"

    "КРУГ D=70ММ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 40"

    "КРУГ D=60ММ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 41"

    "КРУГ D=40ММ СТ3"

    Кол-во: 0

    "Позиция 42"

    "КРУГ D=30ММ СТ3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "КРУГ D=25ММ СТ3"

    Кол-во: 0

    "Позиция 44"

    "КРУГ D=20ММ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 45"

    "КРУГ D=160ММ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 46"

    "КРУГ D=140ММ СТ20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 47"

    "КРУГ D=120ММ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 48"

    "КРУГ D=10ММ СТ3"

    Кол-во: 0

    "Позиция 49"

    "КРУГ D=100ММ СТ3"

    Кол-во: 0

    "Позиция 50"

    "КАТАНКА D=6ММ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 51"

    "ШЕСТИГРАННИК S=36 СТ45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 52"

    "ШЕСТИГРАННИК S=32 СТ35"

    Кол-во: 0

    "Позиция 53"

    "ШЕСТИГРАННИК S=24 СТ35"

    Кол-во: 0

    "Позиция 54"

    "ШЕСТИГРАННИК S=22 СТ45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 55"

    "ШЕСТИГРАННИК S=19 СТ45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 56"

    "ШЕСТИГРАННИК S=17 СТ45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 57"

    "ШЕСТИГРАННИК S=14"

    Кол-во: 0

    "Позиция 58"

    "ШВЕЛЛЕР 18"

    Кол-во: 0

    "Позиция 59"

    "УГОЛОК 70х70х6"

    Кол-во: 0

    "Позиция 60"

    "УГОЛОК 63х63"

    Кол-во: 0

    "Позиция 61"

    "УГОЛОК 50х50х5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 62"

    "УГОЛОК 45х45х4"

    Кол-во: 0

    "Позиция 63"

    "ЛИСТ 40ММ СТ3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "ЛИСТ 3ММ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 65"

    "ЛИСТ 20ММ СТ3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "ЛИСТ 16ММ СТ3СП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "КРУГ D=90ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "КРУГ D=80ММ СТ45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "КРУГ D=70ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "КРУГ D=50ММ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 71"

    "КРУГ D=45ММ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 72"

    "КРУГ D=36ММ СТ45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 73"

    "КРУГ D=36ММ СТ3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "КРУГ D=20ММ СТ5ПС"

    Кол-во: 0

    "Позиция 75"

    "КРУГ D=20ММ СТ3"

    Кол-во: 0

    "Позиция 76"

    "КРУГ D=200ММ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 77"

    "КРУГ D=190ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "КРУГ D=150ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "КРУГ D=120ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "КРУГ D=110ММ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "КРУГ D=100ММ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 82"

    "ЛИСТ 40ММ СТ09Г2С"

    Кол-во: 8

    "Позиция 83"

    "ЛИСТ 30ММ СТ.09Г2С"

    Кол-во: 8

    "Позиция 84"

    "ЛИСТ 25ММ СТ09Г2С"

    Кол-во: 5

    "Позиция 85"

    "КРУГ D=90ММ СТ40Х"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "КРУГ D=80ММ СТ40Х"

    Кол-во: 3

    "Позиция 87"

    "КРУГ D=70ММ СТ40Х"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "КРУГ D=60ММ СТ40Х"

    Кол-во: 9

    "Позиция 89"

    "КРУГ D=45ММ СТ38ХГН"

    Кол-во: 0

    "Позиция 90"

    "КРУГ D=36ММ СТ3"

    Кол-во: 0

    "Позиция 91"

    "КРУГ D=30ММ СТ40Х"

    Кол-во: 0

    "Позиция 92"

    "КРУГ D=250ММ СТ38ХГН"

    Кол-во: 3

    "Позиция 93"

    "КРУГ D=240ММ СТ38ХГН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "КРУГ D=22ММ СТ3"

    Кол-во: 0

    "Позиция 95"

    "КРУГ D=210ММ СТ38ХГН"

    Кол-во: 5

    "Позиция 96"

    "КРУГ D=170ММ СТ38ХГН"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "КРУГ D=160ММ СТ38ХГН"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "КРУГ D=150ММ СТ38ХГН"

    Кол-во: 3

    "Позиция 99"

    "КРУГ D=140ММ СТ40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "КРУГ D=120ММ СТ40Х ГОСТ 4543-71"

    Кол-во: 4

    "Позиция 101"

    "КРУГ D=120ММ СТ38ХГН"

    Кол-во: 3

    "Позиция 102"

    "КРУГ D=110ММ СТ40Х"

    Кол-во: 5

    "Позиция 103"

    "КРУГ D=100ММ СТ40Х"

    Кол-во: 5

    "Позиция 104"

    "КРУГ D=120ММ СТ40Х ГОСТ 4543-71"

    Кол-во: 4.5

    "Позиция 105"

    "КРУГ D=170ММ СТ38ХГН"

    Кол-во: 2.83

    "Позиция 106"

    "КРУГ D=210ММ СТ38ХГН"

    Кол-во: 5.1

    "Позиция 107"

    "КРУГ D=22ММ СТ3"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 108"

    "КРУГ D=240ММ СТ38ХГН"

    Кол-во: 1.8

    "Позиция 109"

    "КРУГ D=250ММ СТ38ХГН"

    Кол-во: 3.6

    "Позиция 110"

    "КРУГ D=30ММ СТ40Х"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 111"

    "КРУГ D=36ММ СТ3"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 112"

    "КРУГ D=45ММ СТ38ХГН"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 113"

    "КРУГ D=60ММ СТ40Х"

    Кол-во: 9.904

    "Позиция 114"

    "КРУГ D=70ММ СТ40Х"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 115"

    "КРУГ D=80ММ СТ40Х"

    Кол-во: 3.5

    "Позиция 116"

    "ЛИСТ 25ММ СТ09Г2С"

    Кол-во: 5.2

    "Позиция 117"

    "ЛИСТ 30ММ СТ.09Г2С"

    Кол-во: 8.2

    "Позиция 118"

    "ЛИСТ 40ММ СТ09Г2С"

    Кол-во: 8.2

    "Позиция 119"

    "ШЕСТИГРАННИК S=65 СТ45"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 120"

    "КРУГ D=100ММ"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 121"

    "КРУГ D=10ММ СТ3"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 122"

    "КРУГ D=110ММ"

    Кол-во: 2.4

    "Позиция 123"

    "КРУГ D=200ММ"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 124"

    "КРУГ D=20ММ СТ3"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 125"

    "КРУГ D=20ММ СТ5ПС"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 126"

    "КРУГ D=36ММ СТ45"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 127"

    "КРУГ D=40ММ СТ3"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 128"

    "КРУГ D=45ММ"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 129"

    "КРУГ D=50ММ"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 130"

    "КРУГ D=70ММ"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 131"

    "КРУГ D=80ММ СТ45"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 132"

    "КРУГ D=90ММ"

    Кол-во: 1.6

    "Позиция 133"

    "ЛИСТ 16ММ СТ3СП"

    Кол-во: 2.2

    "Позиция 134"

    "ЛИСТ 20ММ СТ3"

    Кол-во: 1.6

    "Позиция 135"

    "ЛИСТ 2ММ"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 136"

    "ЛИСТ 2ММ СТ3"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 137"

    "ЛИСТ 3ММ"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 138"

    "ЛИСТ 4ММ СТ3"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 139"

    "УГОЛОК 45х45х4"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 140"

    "УГОЛОК 50х50х5"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 141"

    "УГОЛОК 63х63"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 142"

    "УГОЛОК 70х70х6"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 143"

    "ШВЕЛЛЕР 16"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 144"

    "ШВЕЛЛЕР 18"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 145"

    "ШВЕЛЛЕР 20"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 146"

    "ШЕСТИГРАННИК S=14"

    Кол-во: 0.35

    "Позиция 147"

    "ШЕСТИГРАННИК S=17 СТ45"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 148"

    "ШЕСТИГРАННИК S=19 СТ45"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 149"

    "ШЕСТИГРАННИК S=22 СТ45"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 150"

    "ШЕСТИГРАННИК S=24 СТ35"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 151"

    "ШЕСТИГРАННИК S=27 СТ35"

    Кол-во: 0.45

    "Позиция 152"

    "ШЕСТИГРАННИК S=32 СТ35"

    Кол-во: 0.45

    "Позиция 153"

    "ШЕСТИГРАННИК S=36 СТ45"

    Кол-во: 0.45

    "Позиция 154"

    "ШЕСТИГРАННИК S=46 СТ35"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 155"

    "КАТАНКА D=6ММ"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 156"

    "КРУГ D=100ММ СТ3"

    Кол-во: 0.9

    "Позиция 157"

    "КРУГ D=10ММ СТ3"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 158"

    "КРУГ D=120ММ"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 159"

    "КРУГ D=140ММ СТ20"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 160"

    "КРУГ D=160ММ"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 161"

    "КРУГ D=20ММ"

    Кол-во: 0.12

    "Позиция 162"

    "КРУГ D=25ММ СТ3"

    Кол-во: 0.12

    "Позиция 163"

    "КРУГ D=30ММ СТ3"

    Кол-во: 2.4

    "Позиция 164"

    "КРУГ D=40ММ СТ3"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 165"

    "КРУГ D=60ММ"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 166"

    "КРУГ D=70ММ"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 167"

    "КРУГ D=80ММ СТ45"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 168"

    "КРУГ D=90ММ"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 169"

    "ЛИСТ 10ММ СТ09Г2С"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 170"

    "ЛИСТ 16ММ СТ.09Г2С"

    Кол-во: 1.13

    "Позиция 171"

    "ЛИСТ 2ММ СТ3"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 172"

    "ЛИСТ 4ММ СТ3"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 173"

    "ЛИСТ Б 14ММ СТ09Г2С"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 174"

    "УГОЛОК 50х50х4"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 175"

    "УГОЛОК 50х50х5"

    Кол-во: 1.3

    "Позиция 176"

    "УГОЛОК 75х75х5"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 177"

    "ШВЕЛЛЕР 12"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 178"

    "ШВЕЛЛЕР 16"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 179"

    "ШВЕЛЛЕР 20"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 180"

    "ШЕСТИГРАННИК S=130 CT20"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 181"

    "ШЕСТИГРАННИК S=19 СТ35"

    Кол-во: 0.075

    "Позиция 182"

    "ШЕСТИГРАННИК S=27 СТ35"

    Кол-во: 0.125

    "Позиция 183"

    "ШЕСТИГРАННИК S=27 СТ45"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 184"

    "ШЕСТИГРАННИК S=30 СТ35"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 185"

    "ШЕСТИГРАННИК S=36 СТ35"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 186"

    "ШЕСТИГРАННИК S=41 СТ35"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 187"

    "ШЕСТИГРАННИК S=46 СТ35"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 188"

    "ШЕСТИГРАННИК S=55 СТ35"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 189"

    "ШЕСТИГРАННИК S=65 СТ45"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 190"

    "ШЕСТИГРАННИК S=75 СТ45"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 191"

    "ШЕСТИГРАННИК S=95 СТ20"

    Кол-во: 0.3

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