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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП817321
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку молотовых поковок согласно поставочных эскизов! (Попозиционная закупка!)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 14:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 097-95-36
Факс
Адрес электронной почты
Egor.Belozerov@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Белозёров Егор Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на поставку молотовых поковок согласно поставочных эскизов! (Попозиционная закупка!)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на поставку молотовых поковок согласно поставочных эскизов! (Попозиционная закупка!)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещения.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
25.50.11.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 72
Кол-во: 144
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