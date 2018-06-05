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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к буровым станкам Atlas Copco в адрес АО ХК «Якутуголь»

    Поставка запасных частей к буровым станкам Atlas Copco в адрес АО ХК «Якутуголь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2018 14:0205.06.2018 14:02Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817324Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к буровым станкам Atlas Copco в адрес АО ХК «Якутуголь»МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817324

    Уникальный номер закупки

    ОСКиОЗД/18-00296

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к буровым станкам Atlas Copco в адрес АО ХК «Якутуголь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная закупка

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2018 14:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ с приложениями

    ПРиложение №3 Отгрузочные реквизиты

    Проект договора с приложениями

    Приложение №1 к оферте

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 62668

    Факс

    +7 495 221-88-00

    Адрес электронной почты

    marina.ivlieva@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивлиева Марина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к буровым станкам Atlas Copco в адрес АО ХК «Якутуголь»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201831.12.2018 18:0031.12.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817324Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к буровым станкам Atlas Copco в адрес АО ХК «Якутуголь»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к буровым станкам Atlas Copco в адрес АО ХК «Якутуголь»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией (раздел 2)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией (раздел 2)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией (раздел 2)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукав 2656999113УРДХ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Гофра ДВС 2657213399УРДХ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Фитинг 2695279147УРДХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "57265258 Манжета (сальник) НУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Регулятор 56966161 производительности насоса замедленной подачиНУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Главный клапан 56983323НУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Ключ страгивания цепной 2650021120УРДХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Ствол 2650023910УРДХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Гофра ДВС 2650463645УРДХ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Уплотнение верхнее 2652146784УРДХ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Уплотнение нижнее 2652164282УРДХ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Потенциометр 2654498357УРДХ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Переходник вращателя 2656255292УРДХ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "50701754 Уплотнение по валу шпинделяНУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Уплотнение 52154515НУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Привод 52158169 главного клапанаНУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "52164290 УплотнениеНУР"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "52180585 УплотнениеНУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Джойстик 57826331 ходаНУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Гидронасос сдвоенный 57942013НУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "57957292 Воздушный рукав пылеподавления НУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Главный гидронасос 58023664НУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Гидроцилиндр 58270185 напораНУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Натяжной ролик в сборе 58357569НУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Тэн обогрева 380V PV-271 кат.№ 58364285НУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Рукав пылеподавления 2657076507УРДХ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Шестерня промвала 2657159113УРДХ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Вал первичный 2657170110УРДХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Вал промежуточный 2657191017УРДХ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Втулка центрирующая (втулка износа) 2657200446УРДХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Клапан Фема 2657309536УРДХ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Джойстик вспомогательный 2657338238УРДХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Переходник поддолотный (нижний адаптер) 2657384802УРДХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Резистор 2657433781УРДХ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Звездочка ведущая 2657457152УРДХ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Канат подачи 2657506446УРДХ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Шестерня центральная 2657546301УРДХ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Шпиндель 2657546343УРДХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Уплотнение 2657554131 штангиУРДХ"

    Кол-во: 28

    "Позиция 40"

    "Ремень генератора 2657662082УРДХ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Цепь гусеничная 2657717431УРДХ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Каток опорный 2657717480УРДХ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 43"

    "Насос строенный 2657740730УРДХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Гидроцилиндр горизонтирования 2657755589УРДХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Вал первичный 2657810400УРДХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Джойстик (вращение, подача) 2657826356УРДХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Вал карданный 2658019431УРДХ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Магистраль воздушная 285 in 2658025305УРДХ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Уплотнение верхнее 2658229915УРДХ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Стартер 2658325225УРДХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Колесо натяжное 2658357569УРДХ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Насос густой смазки 2658385131УРДХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Гидроцилиндр вилочного ключа 2658389933УРДХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Ремкомплект гидроцилиндра горизонтирования 2658405095УРДХ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "РВД 2658456132 вилочного ключаУРДХ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "РВД 2658456139 вилочного ключаУРДХ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Пульт хода выносной 2658490257УРДХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Отопитель кабины 2658598624УРДХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Гидроцилиндр фартука пылеподавления 2658503998УРДХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Гидромотор хода 2658560642УРДХ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Каток поддерживающий 2657457566УРДХ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "Гидромотор вращателя 2658607584УРДХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Гидромотор вращателя 2658607591УРДХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Гидромотор охлаждения радиатора 2658607696УРДХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Насос главный 2658607738УРДХ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Ползуны на вращатель 2657386427УРДХ"

    Кол-во: 19

    "Позиция 67"

    "Насос компрессора 35309277НУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "35851195 Вал шестерняНУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Компрессор XL-1800 36000883НУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Редуктор 36772234 компрессора НУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Ротор 36799443 ведомыйНУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Ротор 36799450 ведущийНУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Крышка задняя компрессораНУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Насос 52192549 замедленной подачиНУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "52192630 Гидромотор вращателяНУР"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Гидромотор 52192663 пылеподавленияНУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Рычаг 52193687 управления клапаномНУР"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Обратный 52194438 клапанНУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Плита 52204799 главного насосаНУР"

    Кол-во: 6

    "Позиция 80"

    "Главный насос 52226834НУР"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "52240561 Клапан управления вспом.лебедки НУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Рычаг 52260106НУР"

    Кол-во: 4

    "Позиция 83"

    "Дроссель к клапану подачи 52273539НУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Ходовая цепь в сборе 57509622НУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Контроллер 54498357НУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Гидромотор 57042780 избыточного давленияНУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Плита 57027377 главного насосаНУР"

    Кол-во: 4

    "Позиция 88"

    "57055808 РедукторНУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Гофра пылеподавления кат.№ 57076507 НУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "57110157 ГидромоторНУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Гидромотор 57116287 обдува радиатораНУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "57150708 Плита многослойнаяНУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "57159113 Шестерня редуктора вращателяНУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "57170110 Первичный валНУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "57191017 Вал промежуточный редуктора вращателяНУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Воздуховод полиуретановый PU-2.0 мм, d=250 мм (57233215)НУР"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 97"

    "Цилиндр 57245896 заслонки компрессораНУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "57268542 Выходная шестерня вращателяНУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "57309536 Клапан FEMAНУР"

    Кол-во: 3

    "Позиция 100"

    "57324113 Кресло оператора бур.установки DMHНУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Главный насос 57326274НУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "57329427 Гидроцилиндр горизонтированияНУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Переключатель 3-х позиционный 57332199НУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Переключатель 57332215НУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "57399123 ЗвездочкаНУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "Гидромотор хода 57416927 НУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "57422370 Гидромотор подачиНУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Клапан 57422438 буренияНУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Клапан тормоза 57423071НУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Клапан бурения 57423097НУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Клапан домкратов 57423105НУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Клапан медленной подачи 57423113НУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Клапан 57423139 управления вращениемНУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Клапан 57423147НУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "57423162 Привод открывания заслонки НУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Заслонка 57433773 компрессора (батерфляй)НУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "57448136 Клапан регенерацииНУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "57480071 СервоуправлениеНУР"

    Кол-во: 4

    "Позиция 119"

    "Сдвоенный насос 57498495НУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Сдвоенный насос 57498503НУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "Ходовая цепь в сборе 57509622НУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "57509663 ГидромоторНУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "57509671 Стояночный тормозНУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Редуктор хода 57559643НУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "57568487 Предохранительный клапанНУР"

    Кол-во: 12

    "Позиция 126"

    "57709941 ШпиндельНУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Гидроцилиндр 57712986 горизонтированияНУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Гидроцилиндр 57747974 натяжения колесаНУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Натяжное колесо с буксами 57796039НУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "Колесо 57806127 канатовНУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Опорный каток 57806218НУР"

    Кол-во: 10

    "Позиция 132"

    "57810400 Первичный валНУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Ванна 57818130 редуктора вращателяНУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Ключ 57820391 страгиванияНУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "58452380 Гидроцилиндр НУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "Радиатор 58457567 охлаждения компрессораНУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "59633727 АктуаторНУР"

    Кол-во: 4

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