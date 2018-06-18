Запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: право заключения договора купли-продажи части здания площадью 310,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Ульяновой Марии, д.9, корп.2. Собственник: ПАО "Газпром"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП817315 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: право заключения договора купли-продажи части здания площадью 310,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Ульяновой Марии, д.9, корп.2. Собственник: ПАО "Газпром" Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Извещение

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

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