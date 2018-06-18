Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества:.1. Недвижимое имущество - Здание магазина «Смешанные товары 777» (инв. № 472п), площадь 98,7 кв.м., этажность – 1 и право аренды земельного участка с кадастровым номером 89:04:020105:12, площадью 387 кв.м. Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Пангоды, ул. Строителей 2.Движимое имущество (оборудование), расположенное по адресу Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Пангоды, ул. Строителей. Продавец: ООО «Запсибгазторг»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП817346 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества:.1. Недвижимое имущество - Здание магазина «Смешанные товары 777» (инв. № 472п), площадь 98,7 кв.м., этажность – 1 и право аренды земельного участка с кадастровым номером 89:04:020105:12, площадью 387 кв.м. Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Пангоды, ул. Строителей 2.Движимое имущество (оборудование), расположенное по адресу Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Пангоды, ул. Строителей. Продавец: ООО «Запсибгазторг» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Извещение

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

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