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Номер извещения
ГП817346
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества:.1. Недвижимое имущество - Здание магазина «Смешанные товары 777» (инв. № 472п), площадь 98,7 кв.м., этажность – 1 и право аренды земельного участка с кадастровым номером 89:04:020105:12, площадью 387 кв.м. Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Пангоды, ул. Строителей 2.Движимое имущество (оборудование), расположенное по адресу Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Пангоды, ул. Строителей. Продавец: ООО «Запсибгазторг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 16:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 421
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Здание магазина «Смешанные товары 777» (инв. № 472п), площадь 98,7 кв.м., этажность – 1 и право аренды земельного участка с кадастровым номером 89:04:020105:12, площадью 387 кв.м. Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Пангоды, ул. Строителей. Движимое имущество (оборудование), расположенное по адресу Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Пангоды, ул. Строителей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 12:00 GMT +318.06.2018 12:0018.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817346Дата и время окончания срока приема заявок Здание магазина «Смешанные товары 777» (инв. № 472п), площадь 98,7 кв.м., этажность – 1 и право аренды земельного участка с кадастровым номером 89:04:020105:12, площадью 387 кв.м. Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Пангоды, ул. Строителей. Движимое имущество (оборудование), расположенное по адресу Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Пангоды, ул. СтроителейМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.06.2018 18:0019.06.2018 18:0019.06.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП817346Дата окончания срока рассмотрения заявок Здание магазина «Смешанные товары 777» (инв. № 472п), площадь 98,7 кв.м., этажность – 1 и право аренды земельного участка с кадастровым номером 89:04:020105:12, площадью 387 кв.м. Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Пангоды, ул. Строителей. Движимое имущество (оборудование), расположенное по адресу Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Пангоды, ул. СтроителейМосква
Дата и время проведения
20.06.2018 12:0020.06.2018 12:0020.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП817346Дата и время проведения Здание магазина «Смешанные товары 777» (инв. № 472п), площадь 98,7 кв.м., этажность – 1 и право аренды земельного участка с кадастровым номером 89:04:020105:12, площадью 387 кв.м. Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Пангоды, ул. Строителей. Движимое имущество (оборудование), расположенное по адресу Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Пангоды, ул. СтроителейМосква
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 18:0027.06.2018 18:0027.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817346Подведение итогов не позднее Здание магазина «Смешанные товары 777» (инв. № 472п), площадь 98,7 кв.м., этажность – 1 и право аренды земельного участка с кадастровым номером 89:04:020105:12, площадью 387 кв.м. Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Пангоды, ул. Строителей. Движимое имущество (оборудование), расположенное по адресу Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Пангоды, ул. СтроителейМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.06.201827.06.2018 18:0027.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817346Подведение итогов не позднее Здание магазина «Смешанные товары 777» (инв. № 472п), площадь 98,7 кв.м., этажность – 1 и право аренды земельного участка с кадастровым номером 89:04:020105:12, площадью 387 кв.м. Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Пангоды, ул. Строителей. Движимое имущество (оборудование), расположенное по адресу Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Пангоды, ул. СтроителейМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Здание магазина «Смешанные товары 777» (инв. № 472п), площадь 98,7 кв.м., этажность – 1 и право аренды земельного участка с кадастровым номером 89:04:020105:12, площадью 387 кв.м. Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Пангоды, ул. Строителей. Движимое имущество (оборудование), расположенное по адресу Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Пангоды, ул. Строителей
Начальная цена
3 553 351,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
355 335,12 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАПСИБГАЗТОРГ
Все закупки и тендеры ЗАПСИБГАЗТОРГ
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), НАДЫМ, Ленинградский, 10 г,д.
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), НАДЫМ, 2-й проезд, здание АБК
68.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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