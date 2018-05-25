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    Главная / Торги / на право заключения договора на оказание комплекса услуг по химчистке (стирке) спецодежды с возможностью мелкого ремонта и глажки для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    на право заключения договора на оказание комплекса услуг по химчистке (стирке) спецодежды с возможностью мелкого ремонта и глажки для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2018 10:3025.05.2018 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817309Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на оказание комплекса услуг по химчистке (стирке) спецодежды с возможностью мелкого ремонта и глажки для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817309

    Уникальный номер закупки

    137

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора на оказание комплекса услуг по химчистке (стирке) спецодежды с возможностью мелкого ремонта и глажки для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2018 13:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Почтовый адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 495 578-24-69

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    TenderShH@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Лебедев Владимир Борисович,vb.lebedev@svo.aero

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на оказание комплекса услуг по химчистке (стирке) спецодежды с возможностью мелкого ремонта и глажки для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2018 10:30 GMT +325.05.2018 10:3025.05.2018 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817309Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на оказание комплекса услуг по химчистке (стирке) спецодежды с возможностью мелкого ремонта и глажки для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706

    Дата и время вскрытия заявок

    25.05.2018 10:3025.05.2018 10:3025.05.2018 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817309Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на оказание комплекса услуг по химчистке (стирке) спецодежды с возможностью мелкого ремонта и глажки для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2018 13:0008.06.2018 13:0008.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817309Подведение итогов не позднее Заключение договора на оказание комплекса услуг по химчистке (стирке) спецодежды с возможностью мелкого ремонта и глажки для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.201808.06.2018 13:0008.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817309Подведение итогов не позднее Заключение договора на оказание комплекса услуг по химчистке (стирке) спецодежды с возможностью мелкого ремонта и глажки для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на оказание комплекса услуг по химчистке (стирке) спецодежды с возможностью мелкого ремонта и глажки для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Начальная цена

    944 980,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием (РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, 141400, Московская обл., город Химки, аэропорт Шереметьево территория Службы снабженияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями Процедурной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Адрес местонахождения

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Классификатор ОКПД2

    96.01.19

    Услуги по чистке текстильных изделий прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    96.01

    Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "оказание комплекса услуг по химчистке (стирке) спецодежды с возможностью мелкого ремонта и глажки"

    Кол-во: 0

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