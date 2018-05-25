на право заключения договора на оказание комплекса услуг по химчистке (стирке) спецодежды с возможностью мелкого ремонта и глажки для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП817309 Уникальный номер закупки 137 Номер закупки Наименование закупки на право заключения договора на оказание комплекса услуг по химчистке (стирке) спецодежды с возможностью мелкого ремонта и глажки для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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