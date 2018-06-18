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Номер извещения
ГП817345
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме, на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: Недвижимое имущество - Здание магазина «Смешанные товары» № 20, (инв. № 472п), площадью 395,00 кв.м., этажность – 1 и право аренды земельного участка с кадастровым номером 89:04:010701:200, площадью 995 кв.м, движимое имущество (оборудование). Местонахождение: ЯНАО, Надымский район, п. Заполярный. Продавец: ООО «Запсибгазторг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 16:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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1. Недвижимое имущество - Здание магазина «Смешанные товары» № 20, (инв. № 472п), площадью 395,00 кв.м., этажность – 1 и право аренды земельного участка с кадастровым номером 89:04:010701:200, площадью 995 кв.м. Местонахождение: ЯНАО, Надымский район, п. Заполярный. 2. Движимое имущество (оборудование): Бонетта низкотемпературная 2500Вт, Флажок левый ограждения, Мультисплисистема S36LHP (801KQJ00236), Осветительные сети
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 12:00 GMT +318.06.2018 12:0018.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817345Дата и время окончания срока приема заявок 1. Недвижимое имущество - Здание магазина «Смешанные товары» № 20, (инв. № 472п), площадью 395,00 кв.м., этажность – 1 и право аренды земельного участка с кадастровым номером 89:04:010701:200, площадью 995 кв.м. Местонахождение: ЯНАО, Надымский район, п. Заполярный. 2. Движимое имущество (оборудование): Бонетта низкотемпературная 2500Вт, Флажок левый ограждения, Мультисплисистема S36LHP (801KQJ00236), Осветительные сети Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.06.2018 18:0019.06.2018 18:0019.06.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП817345Дата окончания срока рассмотрения заявок 1. Недвижимое имущество - Здание магазина «Смешанные товары» № 20, (инв. № 472п), площадью 395,00 кв.м., этажность – 1 и право аренды земельного участка с кадастровым номером 89:04:010701:200, площадью 995 кв.м. Местонахождение: ЯНАО, Надымский район, п. Заполярный. 2. Движимое имущество (оборудование): Бонетта низкотемпературная 2500Вт, Флажок левый ограждения, Мультисплисистема S36LHP (801KQJ00236), Осветительные сети Москва
Дата и время проведения
20.06.2018 12:0020.06.2018 12:0020.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП817345Дата и время проведения 1. Недвижимое имущество - Здание магазина «Смешанные товары» № 20, (инв. № 472п), площадью 395,00 кв.м., этажность – 1 и право аренды земельного участка с кадастровым номером 89:04:010701:200, площадью 995 кв.м. Местонахождение: ЯНАО, Надымский район, п. Заполярный. 2. Движимое имущество (оборудование): Бонетта низкотемпературная 2500Вт, Флажок левый ограждения, Мультисплисистема S36LHP (801KQJ00236), Осветительные сети Москва
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 18:0004.07.2018 18:0004.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817345Подведение итогов не позднее 1. Недвижимое имущество - Здание магазина «Смешанные товары» № 20, (инв. № 472п), площадью 395,00 кв.м., этажность – 1 и право аренды земельного участка с кадастровым номером 89:04:010701:200, площадью 995 кв.м. Местонахождение: ЯНАО, Надымский район, п. Заполярный. 2. Движимое имущество (оборудование): Бонетта низкотемпературная 2500Вт, Флажок левый ограждения, Мультисплисистема S36LHP (801KQJ00236), Осветительные сети Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.07.201804.07.2018 18:0004.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817345Подведение итогов не позднее 1. Недвижимое имущество - Здание магазина «Смешанные товары» № 20, (инв. № 472п), площадью 395,00 кв.м., этажность – 1 и право аренды земельного участка с кадастровым номером 89:04:010701:200, площадью 995 кв.м. Местонахождение: ЯНАО, Надымский район, п. Заполярный. 2. Движимое имущество (оборудование): Бонетта низкотемпературная 2500Вт, Флажок левый ограждения, Мультисплисистема S36LHP (801KQJ00236), Осветительные сети Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1. Недвижимое имущество - Здание магазина «Смешанные товары» № 20, (инв. № 472п), площадью 395,00 кв.м., этажность – 1 и право аренды земельного участка с кадастровым номером 89:04:010701:200, площадью 995 кв.м. Местонахождение: ЯНАО, Надымский район, п. Заполярный. 2. Движимое имущество (оборудование): Бонетта низкотемпературная 2500Вт, Флажок левый ограждения, Мультисплисистема S36LHP (801KQJ00236), Осветительные сети
Начальная цена
6 543 202,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
654 320,20 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАПСИБГАЗТОРГ
Все закупки и тендеры ЗАПСИБГАЗТОРГ
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), НАДЫМ, Ленинградский, 10 г,д.
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), НАДЫМ, 2-й проезд, здание АБК
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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