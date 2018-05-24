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    Главная / Торги / Приобретение расходных компонентов медных и оптических систем для выполнения работ по монтажу оборудования АТС

    Приобретение расходных компонентов медных и оптических систем для выполнения работ по монтажу оборудования АТС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2018 18:0024.05.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817304Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение расходных компонентов медных и оптических систем для выполнения работ по монтажу оборудования АТСЗлатоустПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817304

    Уникальный номер закупки

    871

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение расходных компонентов медных и оптических систем для выполнения работ по монтажу оборудования АТС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2018 13:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Документация на закупку

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 67-11-11 доб. 111

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    it@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Власевнин Антон Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Закупки и тендеры Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой Эта группировка не включает: - услуги, осуществляемые по договору, согласно которому консультативные услуги связаны с проектированием и разработкой решения в области информационных технологий (web-сайта, базы данных, конкретного приложения, сети и т.д.), см. услуги по проектированию и разработке соответствующей информационной технологии в группировке 62.01.1; - консультирование по вопросам, связанным со стратегией бизнеса, например консультирование по разработке стратегии электронной торговли, см. 70.22.11

    Ключевые слова:

    атс

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение расходных компонентов медных и оптических систем для выполнения работ по монтажу оборудования АТС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2018 18:00 GMT +324.05.2018 18:0024.05.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817304Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение расходных компонентов медных и оптических систем для выполнения работ по монтажу оборудования АТСЗлатоуст

    Дата и время вскрытия заявок

    25.05.2018 06:0025.05.2018 06:0025.05.2018 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817304Дата и время вскрытия заявок Приобретение расходных компонентов медных и оптических систем для выполнения работ по монтажу оборудования АТСЗлатоуст

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.201825.05.2018 14:0025.05.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817304Подведение итогов не позднее Приобретение расходных компонентов медных и оптических систем для выполнения работ по монтажу оборудования АТСЗлатоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение расходных компонентов медных и оптических систем для выполнения работ по монтажу оборудования АТС

    Начальная цена

    326 116,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    3 261,17 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно приложению № 4 к документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Парковый проезд 1, г. Златоуст, Челябинская область, 456208.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    доставка товара производится транспортом и за счет Поставщика в место нахождения Покупателя. Форма оплаты товара: безналичный расчет. Срок оплаты товара: оплата производится в размере 50% от стоимости договора на основании выставленного Поставщиком счета в течение 15 календарных дней с момента подписания договора Сторонами, оставшаяся часть в размере 50% производится в течении 15 календарных дней с момента подписания Покупателем товарной накладной. Порядок оплаты товара, работы, услуги: перечисление на р/сч.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    62.02.30

    Услуги по технической поддержке информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    62.02

    Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

    Документация лота

    Документация на закупку

    18.05.2018

    Извещение о проведении закупки

    18.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Расходные компоненты медных и оптические системы для выполнения работ по монтажу оборудования АТС"

    Кол-во: 0

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