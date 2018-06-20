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Номер извещения
ГП817306
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме: Земельный участок. Категория земель: населенных пунктов – под промышленную базу, площадью 481 кв.м. Кадастровый номер 66:50:0517001:633. Местонахождение: Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул. Металлургов, 42. Продавец: ООО «Запсибгазторг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 13:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Земельный участок. Категория земель: населенных пунктов – под промышленную базу, площадью 481 кв.м. Кадастровый номер 66:50:0517001:633. Местонахождение: Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул. Металлургов, 42
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 18:00 GMT +320.06.2018 18:0020.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817306Дата и время окончания срока приема заявок Земельный участок. Категория земель: населенных пунктов – под промышленную базу, площадью 481 кв.м. Кадастровый номер 66:50:0517001:633. Местонахождение: Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул. Металлургов, 42 Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.06.2018 18:0021.06.2018 18:0021.06.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП817306Дата окончания срока рассмотрения заявок Земельный участок. Категория земель: населенных пунктов – под промышленную базу, площадью 481 кв.м. Кадастровый номер 66:50:0517001:633. Местонахождение: Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул. Металлургов, 42 Москва
Дата и время проведения
22.06.2018 11:0022.06.2018 11:0022.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП817306Дата и время проведения Земельный участок. Категория земель: населенных пунктов – под промышленную базу, площадью 481 кв.м. Кадастровый номер 66:50:0517001:633. Местонахождение: Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул. Металлургов, 42 Москва
Подведение итогов не позднее
06.07.2018 18:0006.07.2018 18:0006.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817306Подведение итогов не позднее Земельный участок. Категория земель: населенных пунктов – под промышленную базу, площадью 481 кв.м. Кадастровый номер 66:50:0517001:633. Местонахождение: Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул. Металлургов, 42 Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.07.201806.07.2018 18:0006.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817306Подведение итогов не позднее Земельный участок. Категория земель: населенных пунктов – под промышленную базу, площадью 481 кв.м. Кадастровый номер 66:50:0517001:633. Местонахождение: Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул. Металлургов, 42 Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Земельный участок. Категория земель: населенных пунктов – под промышленную базу, площадью 481 кв.м. Кадастровый номер 66:50:0517001:633. Местонахождение: Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул. Металлургов, 42
Начальная цена
68 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
6 800,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАПСИБГАЗТОРГ
Все закупки и тендеры ЗАПСИБГАЗТОРГ
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), НАДЫМ, Ленинградский, 10 г,д.
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), НАДЫМ, 2-й проезд, здание АБК
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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