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Номер извещения
ГП817682
Уникальный номер закупки
ГП817682
Наименование закупки
Ремонт сетей наружного освещения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 12:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-49-19
Факс
+7 351 725-49-50
Адрес электронной почты
vbukov@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Буков Владимир Андреевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Ремонт сетей наружного освещения. Работа выполняется согласно ведомости объемов работ. Демонтаж и монтаж Ж/Б опор,кронштейнов, консольных светильников, замена питающего провода А16 на СИП4 4х16 Работа проводится на территории завода, с соблюдением всех правил и инструкций, действующих на предприятии. Работа проводится с автогидроподъемника подрядчика. Основные материалы и запчасти предоставляет Заказчик.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.08.201806.08.2018 12:0006.08.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817682Подведение итогов не позднее Ремонт сетей наружного освещения. Работа выполняется согласно ведомости объемов работ. Демонтаж и монтаж Ж/Б опор,кронштейнов, консольных светильников, замена питающего провода А16 на СИП4 4х16 Работа проводится на территории завода, с соблюдением всех правил и инструкций, действующих на предприятии. Работа проводится с автогидроподъемника подрядчика. Основные материалы и запчасти предоставляет Заказчик.Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт сетей наружного освещения. Работа выполняется согласно ведомости объемов работ. Демонтаж и монтаж Ж/Б опор,кронштейнов, консольных светильников, замена питающего провода А16 на СИП4 4х16 Работа проводится на территории завода, с соблюдением всех правил и инструкций, действующих на предприятии. Работа проводится с автогидроподъемника подрядчика. Основные материалы и запчасти предоставляет Заказчик.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ согласно ведомости объемов работ. Персонал, участвующий в ремонте, должен быть обучен работе на высоте. Присутствие на объекте ответственного ИТР обязательно. Составляется и утверждается ПОР выполнения работ. Срок выполнения работ: июнь-сентябрь 2018год.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Челябинская область, г. Челябинск, промзона ПАО "ЧМК"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Кокс
Все закупки и тендеры Мечел-Кокс
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
45.34.21.110
45.34.21.120
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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