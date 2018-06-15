Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Ремонт сетей наружного освещения

    Ремонт сетей наружного освещения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2018 08:0015.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817682Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт сетей наружного освещения. Работа выполняется согласно ведомости объемов работ. Демонтаж и монтаж Ж/Б опор,кронштейнов, консольных светильников, замена питающего провода А16 на СИП4 4х16 Работа проводится на территории завода, с соблюдением всех правил и инструкций, действующих на предприятии. Работа проводится с автогидроподъемника подрядчика. Основные материалы и запчасти предоставляет Заказчик.ЧелябинскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817682

    Уникальный номер закупки

    ГП817682

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт сетей наружного освещения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2018 12:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация к торгам

    Тех.задание наружное освещ. дороги №

    Ведомость объема работ ремонт наружное освещение АД№4

    Ведомость объема работ СОС наружное освещение светодиод ЦУ-1 изм1

    Тех.задание наружное освещ. ЦУ №1

    Тех.задание наружное освещ. СБК №3

    Ведомость объема работ ремонт наружное освещение светодиод сбк 3

    Тех.задание наружное освещ. ПКО

    Ведомости освещение наружнее ПКО

    ведомость обьема работ по сос ВО №2

    ведомость обьема работ по сос ВО №1

    Тех.задание наружное освещ. ВО №12

    Договор подряда

    Приложение к договору ЦП 023

    Анкета участника

    Перечень документов для участия в торгах

    Тех.задание наруж.освещение ЦУ-1

    Тех.задание наруж.освещение СБК № 3

    Тех.задание наруж.освещение ПКО

    Тех.задание наруж.освещение дороги № 4

    Тех.задание наруж.освещение ВО № 1 2

    Ведомость объема работ наруж.освещ. ВО № 1

    Ведомость объема работ наруж.освещ. ВО № 2

    Ведомость объема работ наруж.освещ. дорога № 4

    Ведомость объема работ наруж.освещ. ПКО

    Ведомость объема работ наруж.освещ. ЦУ-1

    Ведомость объема работ наруж.освещ. СБК № 3

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-49-19

    Факс

    +7 351 725-49-50

    Адрес электронной почты

    vbukov@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буков Владимир Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт сетей наружного освещения. Работа выполняется согласно ведомости объемов работ. Демонтаж и монтаж Ж/Б опор,кронштейнов, консольных светильников, замена питающего провода А16 на СИП4 4х16 Работа проводится на территории завода, с соблюдением всех правил и инструкций, действующих на предприятии. Работа проводится с автогидроподъемника подрядчика. Основные материалы и запчасти предоставляет Заказчик.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.08.201806.08.2018 12:0006.08.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817682Подведение итогов не позднее Ремонт сетей наружного освещения. Работа выполняется согласно ведомости объемов работ. Демонтаж и монтаж Ж/Б опор,кронштейнов, консольных светильников, замена питающего провода А16 на СИП4 4х16 Работа проводится на территории завода, с соблюдением всех правил и инструкций, действующих на предприятии. Работа проводится с автогидроподъемника подрядчика. Основные материалы и запчасти предоставляет Заказчик.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт сетей наружного освещения. Работа выполняется согласно ведомости объемов работ. Демонтаж и монтаж Ж/Б опор,кронштейнов, консольных светильников, замена питающего провода А16 на СИП4 4х16 Работа проводится на территории завода, с соблюдением всех правил и инструкций, действующих на предприятии. Работа проводится с автогидроподъемника подрядчика. Основные материалы и запчасти предоставляет Заказчик.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение работ согласно ведомости объемов работ. Персонал, участвующий в ремонте, должен быть обучен работе на высоте. Присутствие на объекте ответственного ИТР обязательно. Составляется и утверждается ПОР выполнения работ. Срок выполнения работ: июнь-сентябрь 2018год.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Челябинская область, г. Челябинск, промзона ПАО "ЧМК"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка оплаты 90 календарных дней по окончанию работ после подписания акта приемки работ. 1. Договор строго в редакции Покупателя (прилагается); 2. Срок действия предложения (оферты) должен составлять не менее 30 календарных дней с даты его предоставления; 3. Обязательное требование – подгрузка ценового предложения за подписью уполномоченного лица и печатью организации; 4. Для компаний-участников, не имевших договорных отношений с ООО "Мечел-Кокс", обязательна подгрузка документов строго по Перечню(прилагается); 5. Обращаем Ваше внимание, что Запрос цен не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и его проведение не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура Запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057–1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура Запроса цен не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. 6. Срок заключения договора - 20 рабочих дней после утверждения протокола и предоставления договора на бумажном носителе. После заключения договора Организатор рассылает в Системе соответствующие уведомления, что является завершением процедуры в Системе. 7. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности при возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора, контактные лица: Мартынов Виталий Владимирович, начальник Службы безопасности ООО "Мечел-Кокс"тел. 8 (351) 725-59-03, эл.почта: sos-mc@mechel.ru
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Кокс
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    45.34.21.110

    Работы по монтажу систем освещения и сигнализации для автодорог

    45.34.21.120

    Работы по монтажу систем освещения и сигнализации для железных дорог

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Тех.задание наружное освещ. дороги №

    23.05.2018

    Ведомость объема работ ремонт наружное освещение АД№4

    23.05.2018

    Ведомость объема работ СОС наружное освещение светодиод ЦУ-1 изм1

    23.05.2018

    Тех.задание наружное освещ. ЦУ №1

    23.05.2018

    Тех.задание наружное освещ. СБК №3

    23.05.2018

    Ведомость объема работ ремонт наружное освещение светодиод сбк 3

    23.05.2018

    Тех.задание наружное освещ. ПКО

    23.05.2018

    Ведомости освещение наружнее ПКО

    23.05.2018

    ведомость обьема работ по сос ВО №2

    23.05.2018

    ведомость обьема работ по сос ВО №1

    23.05.2018

    Тех.задание наружное освещ. ВО №12

    23.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт сетей наружного освещения цеха улавливания №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Ремонт сетей наружного освещения пекококсового отделения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Ремонт сетей наружного освещения санитарнобытового корпуса №3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Ремонт сетей наружного освещения автодороги №4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Ремонт сетей наружного освещения ж/д путей вагоноопрокидователя №2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Ремонт сетей наружного освещения ж/д путей вагоноопрокидователя №1"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП010127
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО...
    572346
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Нижегородтеплогаз
    Конкурентный отбор № 32211081565
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    593742
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    5 922 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    МАУ СШОР № 8
    Аукцион на понижение № 32211081549
    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку ГСМ (Дизельное топливо, бензин АИ-92) для нужд Муниципального автономного учреждения «СШОР № 8»
    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку ГСМ (Дизельное топливо,...
    593741
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    980 080
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Нижегородтеплогаз
    Маркетинговые исследования * № 32211081526
    Оказание услуг по выполнению комплекса регламентных мероприятий по подготовке котлов к отопительному сезону (подготовка котлов к режимно-наладочным испытаниям, химпромывка, гидропневматическая промывка, режимно-наладочные испытания котлов) в котельных г.Дзержинска и г.Сергач Нижегородской области.
    Оказание услуг по выполнению комплекса регламентных мероприятий по подготовке котлов к...
    593732
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования *
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    29 824 859
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013759
    Закупка сэндвич-панелей
    Закупка сэндвич-панелей
    591483
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № ГП237213
    Метзаготовка (поковки для ЭКГ-20 № 47, № 49 и № 50-52)
    Метзаготовка (поковки для ЭКГ-20 № 47, № 49 и № 50-52)
    593734
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237212
    109/28.01.22/КО/Э Поставка адсорбента в процессе осушки гексана
    109/28.01.22/КО/Э Поставка адсорбента в процессе осушки гексана
    593733
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    3 506 286
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № АП014268
    Электропогрузчик грузоподъемностью 3т согласно технического задания
    Электропогрузчик грузоподъемностью 3т согласно технического задания
    593724
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить