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Номер извещения
ГП411718
Уникальный номер закупки
19
Наименование закупки
Закупка подшипников производства SKF
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.11.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-61-83
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
V.Shevchenko@uralmach.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шевченко Валерий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
- Подшипник 6238М (SKF) - 160 шт. со сроком поставки 96 шт. - май 2015, 64 - сентябрь 2015; - Подшипник 22334 СС/W33 (SKF) - 160 шт. со сроком поставки 96 шт. - апрель 2015, 64 - сентябрь 2015; - Подшипник 22326 CC/W33 (SKF) - 10 шт. со сроком поставки 6 шт. - май 2015, 4 - сентябрь 2015; - Подшипник 23156 CC/W33 (SKF) - 2 шт. со сроком поставки сентябрь 2015 - Подшипник 24168 ECCJ/W33 (SKF) - 2 шт. со сроком поставки сентябрь 2015 - Подшипник 23168 ECCJ/W33 (SKF) - 2 шт. со сроком поставки май 2015
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.12.2014 13:00 GMT +302.12.2014 13:0002.12.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411718Дата и время окончания срока приема заявок - Подшипник 6238М (SKF) - 160 шт. со сроком поставки 96 шт. - май 2015, 64 - сентябрь 2015; - Подшипник 22334 СС/W33 (SKF) - 160 шт. со сроком поставки 96 шт. - апрель 2015, 64 - сентябрь 2015; - Подшипник 22326 CC/W33 (SKF) - 10 шт. со сроком поставки 6 шт. - май 2015, 4 - сентябрь 2015; - Подшипник 23156 CC/W33 (SKF) - 2 шт. со сроком поставки сентябрь 2015 - Подшипник 24168 ECCJ/W33 (SKF) - 2 шт. со сроком поставки сентябрь 2015 - Подшипник 23168 ECCJ/W33 (SKF) - 2 шт. со сроком поставки май 2015Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
02.12.2014 13:0002.12.2014 13:0002.12.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411718Дата и время вскрытия заявок - Подшипник 6238М (SKF) - 160 шт. со сроком поставки 96 шт. - май 2015, 64 - сентябрь 2015; - Подшипник 22334 СС/W33 (SKF) - 160 шт. со сроком поставки 96 шт. - апрель 2015, 64 - сентябрь 2015; - Подшипник 22326 CC/W33 (SKF) - 10 шт. со сроком поставки 6 шт. - май 2015, 4 - сентябрь 2015; - Подшипник 23156 CC/W33 (SKF) - 2 шт. со сроком поставки сентябрь 2015 - Подшипник 24168 ECCJ/W33 (SKF) - 2 шт. со сроком поставки сентябрь 2015 - Подшипник 23168 ECCJ/W33 (SKF) - 2 шт. со сроком поставки май 2015Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
03.12.2014 13:0003.12.2014 13:0003.12.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411718Подведение итогов не позднее - Подшипник 6238М (SKF) - 160 шт. со сроком поставки 96 шт. - май 2015, 64 - сентябрь 2015; - Подшипник 22334 СС/W33 (SKF) - 160 шт. со сроком поставки 96 шт. - апрель 2015, 64 - сентябрь 2015; - Подшипник 22326 CC/W33 (SKF) - 10 шт. со сроком поставки 6 шт. - май 2015, 4 - сентябрь 2015; - Подшипник 23156 CC/W33 (SKF) - 2 шт. со сроком поставки сентябрь 2015 - Подшипник 24168 ECCJ/W33 (SKF) - 2 шт. со сроком поставки сентябрь 2015 - Подшипник 23168 ECCJ/W33 (SKF) - 2 шт. со сроком поставки май 2015Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.12.201403.12.2014 13:0003.12.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411718Подведение итогов не позднее - Подшипник 6238М (SKF) - 160 шт. со сроком поставки 96 шт. - май 2015, 64 - сентябрь 2015; - Подшипник 22334 СС/W33 (SKF) - 160 шт. со сроком поставки 96 шт. - апрель 2015, 64 - сентябрь 2015; - Подшипник 22326 CC/W33 (SKF) - 10 шт. со сроком поставки 6 шт. - май 2015, 4 - сентябрь 2015; - Подшипник 23156 CC/W33 (SKF) - 2 шт. со сроком поставки сентябрь 2015 - Подшипник 24168 ECCJ/W33 (SKF) - 2 шт. со сроком поставки сентябрь 2015 - Подшипник 23168 ECCJ/W33 (SKF) - 2 шт. со сроком поставки май 2015Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
- Подшипник 6238М (SKF) - 160 шт. со сроком поставки 96 шт. - май 2015, 64 - сентябрь 2015; - Подшипник 22334 СС/W33 (SKF) - 160 шт. со сроком поставки 96 шт. - апрель 2015, 64 - сентябрь 2015; - Подшипник 22326 CC/W33 (SKF) - 10 шт. со сроком поставки 6 шт. - май 2015, 4 - сентябрь 2015; - Подшипник 23156 CC/W33 (SKF) - 2 шт. со сроком поставки сентябрь 2015 - Подшипник 24168 ECCJ/W33 (SKF) - 2 шт. со сроком поставки сентябрь 2015 - Подшипник 23168 ECCJ/W33 (SKF) - 2 шт. со сроком поставки май 2015
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Подшипники производства SKF - 336 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург пл. Первой пятилетки склад ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
29.14.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 336
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