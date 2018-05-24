на право заключения договора на поставку запасных частей для транспортеров и трапов TIPS для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП817296 Уникальный номер закупки 136 Номер закупки Наименование закупки на право заключения договора на поставку запасных частей для транспортеров и трапов TIPS для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Документация

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