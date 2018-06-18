Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: Части здания: Магазин №1 «Горячий хлеб», этаж 1, площадь 300,50 кв.м. (в том числе имеется подвал площадью 144,1 кв.м.), кадастровый (или условный)номер: 89:10:010307:0000:00010884/А2:3, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, проезд 1; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначены для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 250 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010307:98, расположенный по тому же адресу. Продавец: ЗАО «Газинком»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП817302 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: Части здания: Магазин №1 «Горячий хлеб», этаж 1, площадь 300,50 кв.м. (в том числе имеется подвал площадью 144,1 кв.м.), кадастровый (или условный)номер: 89:10:010307:0000:00010884/А2:3, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, проезд 1; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначены для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 250 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010307:98, расположенный по тому же адресу. Продавец: ЗАО «Газинком» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Извещение

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ Юридический адрес 117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25 Почтовый адрес 117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25 Контактный телефон +7 495 276-00-51 доб. 421 Факс +7 495 276-00-51 Адрес электронной почты v.lysenin@etpgpb.ru Ф.И.О. контактного лица Лысенин Владимир Сергеевич Место рассмотрения предложений Москва Ключевые слова: земельные участки

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