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Номер извещения
ГП817302
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: Части здания: Магазин №1 «Горячий хлеб», этаж 1, площадь 300,50 кв.м. (в том числе имеется подвал площадью 144,1 кв.м.), кадастровый (или условный)номер: 89:10:010307:0000:00010884/А2:3, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, проезд 1; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначены для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 250 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010307:98, расположенный по тому же адресу. Продавец: ЗАО «Газинком»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 13:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 421
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Части здания: Магазин №1 «Горячий хлеб», этаж 1, площадь 300,50 кв.м. (в том числе имеется подвал площадью 144,1 кв.м.), кадастровый (или условный) номер: 89:10:010307:0000:00010884/А2:3, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, проезд 1; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначены для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 250 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010307:98, расположенный по тому же адресу.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 11:00 GMT +318.06.2018 11:0018.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817302Дата и время окончания срока приема заявок Части здания: Магазин №1 «Горячий хлеб», этаж 1, площадь 300,50 кв.м. (в том числе имеется подвал площадью 144,1 кв.м.), кадастровый (или условный) номер: 89:10:010307:0000:00010884/А2:3, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, проезд 1; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначены для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 250 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010307:98, расположенный по тому же адресу. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.06.2018 18:0019.06.2018 18:0019.06.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП817302Дата окончания срока рассмотрения заявок Части здания: Магазин №1 «Горячий хлеб», этаж 1, площадь 300,50 кв.м. (в том числе имеется подвал площадью 144,1 кв.м.), кадастровый (или условный) номер: 89:10:010307:0000:00010884/А2:3, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, проезд 1; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначены для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 250 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010307:98, расположенный по тому же адресу. Москва
Дата и время проведения
20.06.2018 12:0020.06.2018 12:0020.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП817302Дата и время проведения Части здания: Магазин №1 «Горячий хлеб», этаж 1, площадь 300,50 кв.м. (в том числе имеется подвал площадью 144,1 кв.м.), кадастровый (или условный) номер: 89:10:010307:0000:00010884/А2:3, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, проезд 1; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначены для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 250 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010307:98, расположенный по тому же адресу. Москва
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 18:0004.07.2018 18:0004.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817302Подведение итогов не позднее Части здания: Магазин №1 «Горячий хлеб», этаж 1, площадь 300,50 кв.м. (в том числе имеется подвал площадью 144,1 кв.м.), кадастровый (или условный) номер: 89:10:010307:0000:00010884/А2:3, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, проезд 1; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначены для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 250 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010307:98, расположенный по тому же адресу. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.07.201804.07.2018 18:0004.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817302Подведение итогов не позднее Части здания: Магазин №1 «Горячий хлеб», этаж 1, площадь 300,50 кв.м. (в том числе имеется подвал площадью 144,1 кв.м.), кадастровый (или условный) номер: 89:10:010307:0000:00010884/А2:3, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, проезд 1; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначены для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 250 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010307:98, расположенный по тому же адресу. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Части здания: Магазин №1 «Горячий хлеб», этаж 1, площадь 300,50 кв.м. (в том числе имеется подвал площадью 144,1 кв.м.), кадастровый (или условный) номер: 89:10:010307:0000:00010884/А2:3, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, проезд 1; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначены для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 250 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010307:98, расположенный по тому же адресу.
Начальная цена
10 900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 090 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО ГАЗИНКОМ
Все закупки и тендеры ЗАО ГАЗИНКОМ
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16
68.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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