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Номер извещения
ГП806203
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг питания и бытового обслуживания на Термокарстовом газоконденсатном месторождении в 2019-2021 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 16:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629380, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Красноселькупский, с. Красноселькуп, Территория промышленная зона №11, строение 2
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Победы, д.22а
Контактный телефон
+7 34997 4-73-17
Факс
+7 34997 4-73-22
Адрес электронной почты
Eilyasov@tng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ильясов Евгений Иванович
Место рассмотрения предложений
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг питания и бытового обслуживания на Термокарстовом газоконденсатном месторождении в 2019-2021 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг питания и бытового обслуживания на Термокарстовом газоконденсатном месторождении в 2019-2021 гг.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложенным Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, Красноселькупский р-н, Термокарстовое газоконденсатное месторожденияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Тернефтегаз
Все закупки и тендеры ЗАО Тернефтегаз
Адрес местонахождения
629380, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Красноселькупский, с. Красноселькуп, Территория промышленная зона №11, строение 2
629851, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Победы, д.22а
74.7
56
Документация лота
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