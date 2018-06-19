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Номер извещения
ГП817295
Уникальный номер закупки
1642-А-ВМ
Наименование закупки
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Воронежская область)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 12:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 510
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
o.danilin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Данилин Олег Владимирович
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Воронежская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2018 10:00 GMT +319.06.2018 10:0019.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817295Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Воронежская область) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.06.2018 10:0021.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП817295Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Воронежская область) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
22.06.2018 10:0022.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП817295Дата и время проведения На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Воронежская область) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
25.06.2018 10:0025.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817295Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Воронежская область) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.06.201825.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817295Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Воронежская область) Административные округа г Москвы /
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Воронежская область)
Начальная цена
171,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
133 551,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
781,00 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Воронежская область, г.Воронеж-45 (закрытая территория).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
Адрес местонахождения
109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,
109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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