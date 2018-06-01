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    Главная / Торги / Поставка запорно-регулирующей арматуры

    Поставка запорно-регулирующей арматуры

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2018 20:0001.06.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817294Дата и время окончания срока приема заявок В соответствии с ИнструкциейСеверо-ВосточныйПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817294

    Уникальный номер закупки

    ЗЦ-1803/163/МТ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запорно-регулирующей арматуры

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2018 12:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗЦ-1803_163_МТ_TZ_eng

    ЗЦ-1803_163_МТ_TZ_rus

    ЗЦ-1803_163_МТ_TZ_AT.1-10_eng

    ЗЦ-1803_163_МТ_TZ_AT.1-10_rus

    ЗЦ-1803_164_МТ_TZ_At.11_rus

    ЗЦ-1803_164_МТ_TZ_At.12_rus

    ЗЦ-1803_164_МТ_TZ_At.13_rus

    ЗЦ-1803_163_МТ_Instr_F.9_rus

    ЗЦ-1803_164_МТ_Instr_F.9_eng

    ЗЦ-1803_163_МТ_Instr_F.9.1_eng

    ЗЦ-1803_163_МТ_Instr_F.9.1_rus

    ЗЦ-1803_163_МТ_Instr_F.11

    ЗЦ-1803_163_МТ_Instr_F.11_eng

    ЗЦ-1803_163_МТ_Instr_eng

    ЗЦ-1803_163_МТ_Instr_rus

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 221-31-32 доб. 1795

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    YReznichenko@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Резниченко Юлия Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Северо-Восточный

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    В соответствии с Инструкцией

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.06.2018 20:00 GMT +301.06.2018 20:0001.06.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817294Дата и время окончания срока приема заявок В соответствии с ИнструкциейСеверо-Восточный

    Дата и время вскрытия заявок

    01.06.2018 20:0001.06.2018 20:0001.06.2018 20:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817294Дата и время вскрытия заявок В соответствии с ИнструкциейСеверо-Восточный

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2018 18:0031.07.2018 18:0031.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817294Подведение итогов не позднее В соответствии с ИнструкциейСеверо-Восточный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 18:0031.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817294Подведение итогов не позднее В соответствии с ИнструкциейСеверо-Восточный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    В соответствии с Инструкцией

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Инструкцией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ИнструкциейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Инструкцией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровый ДN32 PN=6,3МПа с комплектом ответных фланцев из стали 13ХФА для сварки с трубой 32х3 с прокладками и крепежем. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - ХЛ1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Кран шаровый ДN25 PN=6,3МПа с комплектом ответных фланцев из стали 13ХФА для сварки с трубой 25х3 с прокладками и крепежем. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - ХЛ1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Кран шаровый DN50 PN=6,3МПа присоединение Class 300 ANSI В.16.5 ширина межу фланцами 223мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Кран шаровый DN80 PN=2,5МПа присоединение Class 150 ANSI В.16.5 ширина межу фланцами 202мм"

    Кол-во: 2

    Лот 2

    В соответствии с Инструкцией

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.06.2018 20:00 GMT +301.06.2018 20:0001.06.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817294Дата и время окончания срока приема заявок В соответствии с ИнструкциейСеверо-Восточный

    Дата и время вскрытия заявок

    01.06.2018 20:0001.06.2018 20:0001.06.2018 20:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817294Дата и время вскрытия заявок В соответствии с ИнструкциейСеверо-Восточный

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2018 18:0031.07.2018 18:0031.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817294Подведение итогов не позднее В соответствии с ИнструкциейСеверо-Восточный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 18:0031.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817294Подведение итогов не позднее В соответствии с ИнструкциейСеверо-Восточный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    В соответствии с Инструкцией

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Инструкцией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ИнструкциейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Инструкцией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    29.13

    Краны и клапаны

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем DN50 PN=2,5МПа присоединение Class 150 ANSI В.16.5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем DN50 PN=6,3МПа присоединение Class 300 ANSI В.16.5 ширина между фланцами 218мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем DN200 PN=6,3МПа присоединение Class 300 ANSI В.16.5 ширина между фланцами 625мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем DN150 PN=6,3МПа с комплектом ответных фланцев из стали 13ХФА для сварки с трубой 168х11 с прокладками и крепежем"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем DN200 PN=6,3МПа с комплектом ответных фланцев из стали 13ХФА для сварки с трубой 219х9 с прокладками и крепежем"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем DN150 PN=10МПа присоединение Class 600 ANSI В.16.5 ширина межу фланцами 560мм"

    Кол-во: 3

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