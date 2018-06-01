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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП817294
Уникальный номер закупки
ЗЦ-1803/163/МТ
Наименование закупки
Поставка запорно-регулирующей арматуры
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 12:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 221-31-32 доб. 1795
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
YReznichenko@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Резниченко Юлия Васильевна
Место рассмотрения предложений
Северо-Восточный
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
В соответствии с Инструкцией
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2018 20:00 GMT +301.06.2018 20:0001.06.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817294Дата и время окончания срока приема заявок В соответствии с ИнструкциейСеверо-Восточный
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2018 20:0001.06.2018 20:0001.06.2018 20:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817294Дата и время вскрытия заявок В соответствии с ИнструкциейСеверо-Восточный
Подведение итогов не позднее
31.07.2018 18:0031.07.2018 18:0031.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817294Подведение итогов не позднее В соответствии с ИнструкциейСеверо-Восточный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
В соответствии с Инструкцией
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Инструкцией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ИнструкциейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
В соответствии с Инструкцией
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2018 20:00 GMT +301.06.2018 20:0001.06.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817294Дата и время окончания срока приема заявок В соответствии с ИнструкциейСеверо-Восточный
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2018 20:0001.06.2018 20:0001.06.2018 20:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817294Дата и время вскрытия заявок В соответствии с ИнструкциейСеверо-Восточный
Подведение итогов не позднее
31.07.2018 18:0031.07.2018 18:0031.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817294Подведение итогов не позднее В соответствии с ИнструкциейСеверо-Восточный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
В соответствии с Инструкцией
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Инструкцией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ИнструкциейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
28
29.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 3
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