"Позиция 1" "Кран шаровый ДN32 PN=6,3МПа с комплектом ответных фланцев из стали 13ХФА для сварки с трубой 32х3 с прокладками и крепежем. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - ХЛ1"

Кол-во: 6