Приобретение медного кабеля и материалов для выполнения работ по монтажу оборудования АТС

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты товара: безналичный расчет. Срок оплаты товара: оплата производится в размере 50% от стоимости договора на основании выставленного Поставщиком счета в течение 15 календарных дней с момента подписания договора Сторонами, оставшаяся часть в размере 50% производится в течении 15 календарных дней с момента подписания Покупателем товарной накладной. Порядок оплаты товара, работы, услуги: перечисление на р/сч. Требования к доставке: доставка товара производится транспортом и за счет Поставщика в место нахождения Покупателя.