Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок выполнения работ – в течение 14 (четырнадцать) календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании подписанного Сторонами акта выполненных работ, товарной накладной, счета и счет-фактуры в течение 30 (тридцать) банковских дней со дня их получения.