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Номер извещения
31806497020
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по изготовлению, поставке и установке настенных табличек, наклеек, фасадных вывесок и потолочной навигации для объектов Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных в г. Уфа.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 12:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8
Почтовый адрес
450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8
Контактный телефон
+7 347 246-55-33 доб. 30138
Факс
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Адрес электронной почты
a.bashirova@mfcrb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Баширова Айгуль Ришатовна
Место рассмотрения предложений
г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8
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Выполнение работ по изготовлению, поставке и установке настенных табличек, наклеек, фасадных вывесок и потолочной навигации для объектов РГАУ МФЦ, расположенных в г. Уфа.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2018 07:30 GMT +328.05.2018 07:3028.05.2018 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806497020Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по изготовлению, поставке и установке настенных табличек, наклеек, фасадных вывесок и потолочной навигации для объектов РГАУ МФЦ, расположенных в г. Уфа.г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8
Дата и время вскрытия заявок
28.05.2018 07:3028.05.2018 07:3028.05.2018 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806497020Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по изготовлению, поставке и установке настенных табличек, наклеек, фасадных вывесок и потолочной навигации для объектов РГАУ МФЦ, расположенных в г. Уфа.г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.05.201828.05.2018 07:3028.05.2018 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806497020Подведение итогов не позднее Выполнение работ по изготовлению, поставке и установке настенных табличек, наклеек, фасадных вывесок и потолочной навигации для объектов РГАУ МФЦ, расположенных в г. Уфа.г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по изготовлению, поставке и установке настенных табличек, наклеек, фасадных вывесок и потолочной навигации для объектов РГАУ МФЦ, расположенных в г. Уфа.
Начальная цена
2 546 077,95
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
127 303,90 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией о проведении запроса цен в электронной форме, в т.ч. технического задания и проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документацией о проведении запроса цен в электронной форме, в т.ч. технического задания и проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РГАУ МФЦ
Все закупки и тендеры РГАУ МФЦ
Адрес местонахождения
450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8
18.12.1
18.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1024
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