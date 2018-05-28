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Номер извещения
ГП817287
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение запасных частей к гидравлическим трубным ключам ГКШ-1500 и спайдерам СПГ-80 в 2018 г. для нужд ООО "Пермефтеотдача".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 12:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
618703, Российская Федерация, Пермский край, Добрянка, п. Полазна ул. Трухина, 70
Почтовый адрес
618703, Российская Федерация, Пермский край, Добрянка, п. Полазна ул. Трухина, 70
Контактный телефон
+7 34265 3-87-83
Факс
+7 34265 3-87-83
Адрес электронной почты
Msafin@plz.pnsh.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафин Максим Ильдусович
Место рассмотрения предложений
Полазна
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Приобретение запасных частей к гидравлическим трубным ключам ГКШ-1500 и спайдерам СПГ-80 в 2018 г. для нужд ООО "Пермефтеотдача".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2018 11:15 GMT +328.05.2018 11:1528.05.2018 11:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817287Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение запасных частей к гидравлическим трубным ключам ГКШ-1500 и спайдерам СПГ-80 в 2018 г. для нужд ООО "Пермефтеотдача".Полазна
Дата и время вскрытия заявок
28.05.2018 11:1528.05.2018 11:1528.05.2018 11:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817287Дата и время вскрытия заявок Приобретение запасных частей к гидравлическим трубным ключам ГКШ-1500 и спайдерам СПГ-80 в 2018 г. для нужд ООО "Пермефтеотдача".Полазна
Подведение итогов не позднее
15.06.2018 15:0015.06.2018 15:0015.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817287Подведение итогов не позднее Приобретение запасных частей к гидравлическим трубным ключам ГКШ-1500 и спайдерам СПГ-80 в 2018 г. для нужд ООО "Пермефтеотдача".Полазна
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение запасных частей к гидравлическим трубным ключам ГКШ-1500 и спайдерам СПГ-80 в 2018 г. для нужд ООО "Пермефтеотдача".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Адрес: Пермский край, г.Добрянка п. Полазна, пер. Транспортный, 2а, корпус 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПЕРМНЕФТЕОТДАЧА
Все закупки и тендеры ПЕРМНЕФТЕОТДАЧА
Адрес местонахождения
618703, Российская Федерация, Пермский край, Добрянка, п. Полазна ул. Трухина, 70
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 25
Кол-во: 10
Кол-во: 25
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 5
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