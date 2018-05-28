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    Главная / Торги / Приобретение запасных частей к гидравлическим трубным ключам ГКШ-1500 и спайдерам СПГ-80 в 2018 г. для нужд ООО "Пермефтеотдача".

    Приобретение запасных частей к гидравлическим трубным ключам ГКШ-1500 и спайдерам СПГ-80 в 2018 г. для нужд ООО "Пермефтеотдача".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2018 11:1528.05.2018 11:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817287Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение запасных частей к гидравлическим трубным ключам ГКШ-1500 и спайдерам СПГ-80 в 2018 г. для нужд ООО "Пермефтеотдача".ПолазнаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817287

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение запасных частей к гидравлическим трубным ключам ГКШ-1500 и спайдерам СПГ-80 в 2018 г. для нужд ООО "Пермефтеотдача".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2018 12:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос о предоставлении информации 62-Т от 18.05.2018

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕРМНЕФТЕОТДАЧА
    Все закупки и тендеры ПЕРМНЕФТЕОТДАЧА

    Юридический адрес

    618703, Российская Федерация, Пермский край, Добрянка, п. Полазна ул. Трухина, 70

    Почтовый адрес

    618703, Российская Федерация, Пермский край, Добрянка, п. Полазна ул. Трухина, 70

    Контактный телефон

    +7 34265 3-87-83

    Факс

    +7 34265 3-87-83

    Адрес электронной почты

    Msafin@plz.pnsh.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафин Максим Ильдусович

    Место рассмотрения предложений

    Полазна

    Закупки и тендеры Пермский Край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение запасных частей к гидравлическим трубным ключам ГКШ-1500 и спайдерам СПГ-80 в 2018 г. для нужд ООО "Пермефтеотдача".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2018 11:15 GMT +328.05.2018 11:1528.05.2018 11:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817287Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение запасных частей к гидравлическим трубным ключам ГКШ-1500 и спайдерам СПГ-80 в 2018 г. для нужд ООО "Пермефтеотдача".Полазна

    Дата и время вскрытия заявок

    28.05.2018 11:1528.05.2018 11:1528.05.2018 11:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817287Дата и время вскрытия заявок Приобретение запасных частей к гидравлическим трубным ключам ГКШ-1500 и спайдерам СПГ-80 в 2018 г. для нужд ООО "Пермефтеотдача".Полазна

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2018 15:0015.06.2018 15:0015.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817287Подведение итогов не позднее Приобретение запасных частей к гидравлическим трубным ключам ГКШ-1500 и спайдерам СПГ-80 в 2018 г. для нужд ООО "Пермефтеотдача".Полазна

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.201815.06.2018 15:0015.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817287Подведение итогов не позднее Приобретение запасных частей к гидравлическим трубным ключам ГКШ-1500 и спайдерам СПГ-80 в 2018 г. для нужд ООО "Пермефтеотдача".Полазна

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение запасных частей к гидравлическим трубным ключам ГКШ-1500 и спайдерам СПГ-80 в 2018 г. для нужд ООО "Пермефтеотдача".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Адрес: Пермский край, г.Добрянка п. Полазна, пер. Транспортный, 2а, корпус 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    на условиях базиса поставки DDP (Инкотермс 2010)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕРМНЕФТЕОТДАЧА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПЕРМНЕФТЕОТДАЧА
    Все закупки и тендеры ПЕРМНЕФТЕОТДАЧА

    Адрес местонахождения

    618703, Российская Федерация, Пермский край, Добрянка, п. Полазна ул. Трухина, 70

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ниппель (БРС.02.000-01)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Муфта (БРС.01.000)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Уплотнение вала (FM30.61-09-01)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Подвесное стопорное устройство в сборе"

    Кол-во: 12

    "Позиция 5"

    "Челюсть неподвижная 4 1/2" (45.292 D)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Челюсть 4 1/2" (45.291 D)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Челюсть неподвижная 3 1/2" (45.292С)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Челюсть 3 1/2" (45.291 С)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Челюсть неподвижная 2 7/8" (45.292В)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Челюсть 2 7/8" (45.291 В)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Модуль гидравлический (ГК.810.000-01)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Заслонка в сборе (ГК.024.000-01)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Лента тормозная (45.288)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "Челюсть неподвижная 2 3/8" (45.292А)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 15"

    "Челюсть 2 3/8" (45.291 А)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 16"

    "Кольцо внутреннее (ГК.042.287)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 17"

    "Ротор (ГК15.042.001)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Корпус зубчатый (ГК15.001.301)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 19"

    "Шестерня (ГК15.001.058)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Шестерня (ГК15.001.026-02)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "Шестерня (ГК15.001.026)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 22"

    "Крышка (ГК.047.000)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Манометр ДМ8008В-ВУ-250 ТУ31-00225590-016"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Шланг Dy25 РВД25.33х1,5"

    Кол-во: 25

    "Позиция 25"

    "Гидронасос FP 40.109-19Т (гидромотор)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "Ручка (ГК.000.017)"

    Кол-во: 20

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