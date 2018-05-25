Приобретение запасных частей к гидравлическим трубным ключам КПГР-9 (16) и пневматическим спайдерам СП-80 в 2018 г. для нужд ООО "Пермефтеотдача".

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП817286 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Приобретение запасных частей к гидравлическим трубным ключам КПГР-9 (16) и пневматическим спайдерам СП-80 в 2018 г. для нужд ООО "Пермефтеотдача". Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕРМНЕФТЕОТДАЧА

Все закупки и тендеры ПЕРМНЕФТЕОТДАЧА Юридический адрес 618703, Российская Федерация, Пермский край, Добрянка, п. Полазна ул. Трухина, 70 Почтовый адрес 618703, Российская Федерация, Пермский край, Добрянка, п. Полазна ул. Трухина, 70 Контактный телефон +7 34265 3-87-83 Факс +7 34265 3-87-83 Адрес электронной почты Msafin@plz.pnsh.ru Ф.И.О. контактного лица Сафин Максим Ильдусович Место рассмотрения предложений Полазна Закупки и тендеры Пермский Край Ключевые слова:

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