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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для бульдозера Caterpillar D9R в адрес ПАО «Коршуновский ГОК»

    Поставка запасных частей для бульдозера Caterpillar D9R в адрес ПАО «Коршуновский ГОК»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 12:0008.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817285Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для бульдозера Caterpillar D9R в адрес ПАО «Коршуновский ГОК» МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817285

    Уникальный номер закупки

    ОСКиОЗД/18-0292

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для бульдозера Caterpillar D9R в адрес ПАО «Коршуновский ГОК»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2018 11:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Проект Договора

    Приложение № 1 для заполнения

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 62947

    Факс

    +7 495 221-88-00

    Адрес электронной почты

    igor.drozdov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Дроздов Игорь Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    бульдозер

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для бульдозера Caterpillar D9R в адрес ПАО «Коршуновский ГОК»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201831.12.2018 12:0031.12.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817285Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для бульдозера Caterpillar D9R в адрес ПАО «Коршуновский ГОК» Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для бульдозера Caterpillar D9R в адрес ПАО «Коршуновский ГОК»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Caterpillar D9R 4 Диск фрикционный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Caterpillar D9R 4 Уплотнение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Caterpillar D9R 4 Шестерня (86-TEETH)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Caterpillar D9R 4 Вкладыш"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Caterpillar D9R 4 Солнечная шестерня (50-TEETH)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Caterpillar D9R 4 Уплотнительное металическое кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Caterpillar D9R 4 Шестерня планетарная (25-TEETH)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Caterpillar D9R 4 Шестерня планетарная (34-TEETH)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Caterpillar D9R 4 Уплотнительное металическое кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Caterpillar D9R 4 Замочная плита"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Caterpillar D9R 4 Уплотнительное металическое кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Caterpillar D9R 4 Вал планетарный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Caterpillar D9R 4 Фрикционный диск"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Caterpillar D9R 4 Уплотнение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Caterpillar D9R 4 Пружина"

    Кол-во: 12

    "Позиция 16"

    "Caterpillar D9R 4 Шар"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Caterpillar D9R 4 Шестерня (25-TEETH)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "Caterpillar D9R 4 Планетарный вал (90-TEETH)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Caterpillar D9R 4 Вал планетарный (20-TEETH)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Caterpillar D9R 4 Диск сквозной"

    Кол-во: 24

    "Позиция 21"

    "Caterpillar D9R 4 Опора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Caterpillar D9R 4 Шестерня (80-TEETH)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Caterpillar D9R 4 Планетарный вал"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Caterpillar D9R 4 Шестерня (90-TEETH)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Caterpillar D9R 4 Прокладка(2.179X3X0.366-IN THK)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Caterpillar D9R 4 Уплотнительное металическое кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Caterpillar D9R 4 Уплотнительное металическое кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Caterpillar D9R 4 Муфта"

    Кол-во: 7

    "Позиция 29"

    "Caterpillar D9R 4 Уплотнительное металическое кольцо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Caterpillar D9R 4 Шестерня (90-TEETH)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Caterpillar D9R 4 Солнечная шестерня (42-TEETH)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Caterpillar D9R 4 Поршень"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Caterpillar D9R 4 Сцепная пластина"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Caterpillar D9R 4 Резиновое уплотнение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Caterpillar D9R 4 Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Caterpillar D9R 4 Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Caterpillar D9R 4 Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Caterpillar D9R 4 Прокладка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Caterpillar D9R 4 Шайба"

    Кол-во: 144

    "Позиция 40"

    "Caterpillar D9R 4 Болт"

    Кол-во: 144

    "Позиция 41"

    "Caterpillar D9R 4 Нож центральный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Caterpillar D9R 4 Нож"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Caterpillar D9R 4 Нож угловой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Caterpillar D9R 4 Нож угловой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Caterpillar D9R 4 Кромка центральная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Caterpillar D9R 4 Кромка угловая правая"

    Кол-во: 8

    "Позиция 47"

    "Caterpillar D9R 4 Кромка угловая левая"

    Кол-во: 12

    "Позиция 48"

    "Caterpillar D9R 4 Кромка боковая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Caterpillar D9R 4 Коронка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "Caterpillar D9R 4 Уплотнение"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Caterpillar D9R 4 Уплотнение"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Caterpillar D9R 4 Уплотнение"

    Кол-во: 12

    "Позиция 53"

    "Caterpillar D9R 4 Уплотнение"

    Кол-во: 12

    "Позиция 54"

    "Caterpillar D9R 4 Уплотнение"

    Кол-во: 8

    "Позиция 55"

    "Caterpillar D9R 4 Уплотнение"

    Кол-во: 20

    "Позиция 56"

    "Caterpillar D9R 4 Уплотнение"

    Кол-во: 40

    "Позиция 57"

    "Caterpillar D9R 4 Уплотнение"

    Кол-во: 40

    "Позиция 58"

    "Caterpillar D9R 4 Уплотнение"

    Кол-во: 40

    "Позиция 59"

    "Caterpillar D9R 4 Уплотнение"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Caterpillar D9R 4 Гидронасос"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Caterpillar D9R 4 Генератор"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Caterpillar D9R 4 Ремень"

    Кол-во: 30

    "Позиция 63"

    "Caterpillar D9R 4 Ремень"

    Кол-во: 30

    "Позиция 64"

    "Caterpillar D9R 4 Стартер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Caterpillar D9R 4 Стартер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Caterpillar D9R 4 Фонарь"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "Caterpillar D9R 4 Фонарь"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Caterpillar D9R 4 Балансир правый"

    Кол-во: 50

    "Позиция 69"

    "Caterpillar D9R 4 Балансир левый"

    Кол-во: 50

    "Позиция 70"

    "Caterpillar D9R 4 Шайба"

    Кол-во: 200

    "Позиция 71"

    "Caterpillar D9R 4 Шайба"

    Кол-во: 6

    "Позиция 72"

    "Caterpillar D9R 4 Шайба"

    Кол-во: 16

    "Позиция 73"

    "Caterpillar D9R 4 Стопор"

    Кол-во: 32

    "Позиция 74"

    "Caterpillar D9R 4 Палец"

    Кол-во: 8

    "Позиция 75"

    "Caterpillar D9R 4 Палец"

    Кол-во: 144

    "Позиция 76"

    "Caterpillar D9R 4 Направляющая"

    Кол-во: 16

    "Позиция 77"

    "Caterpillar D9R 4 подшипник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Caterpillar D9R 4 подшипник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Caterpillar D9R 4 подшипник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Caterpillar D9R 4 подшипник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Caterpillar D9R 4 Манжета"

    Кол-во: 8

    "Позиция 82"

    "Caterpillar D9R 4 Манжета"

    Кол-во: 8

    "Позиция 83"

    "Caterpillar D9R 4 Манжета"

    Кол-во: 8

    "Позиция 84"

    "Caterpillar D9R 4 Манжета"

    Кол-во: 8

    "Позиция 85"

    "Caterpillar D9R 4 Микроконус"

    Кол-во: 6

    "Позиция 86"

    "Caterpillar D9R 4 Микроконус"

    Кол-во: 6

    "Позиция 87"

    "Caterpillar D9R 4 Крышка оси опорн катка"

    Кол-во: 65

    "Позиция 88"

    "Caterpillar D9R 4 Крышка оси нат колеса (с тремя отверстиями)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 89"

    "Caterpillar D9R 4 Крышка оси нат колеса (с тремя отверстиями)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 90"

    "Caterpillar D9R 4 Крышка"

    Кол-во: 32

    "Позиция 91"

    "Caterpillar D9R 4 Колесо направляющее"

    Кол-во: 8

    "Позиция 92"

    "Caterpillar D9R 4 Клапан натяжителя"

    Кол-во: 20

    "Позиция 93"

    "Caterpillar D9R 4 Клапан натяжителя"

    Кол-во: 20

    "Позиция 94"

    "Caterpillar D9R 4 Каток однобортный"

    Кол-во: 16

    "Позиция 95"

    "Caterpillar D9R 4 Каток двубортный"

    Кол-во: 16

    "Позиция 96"

    "Caterpillar D9R 4 Каретка передняя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "Caterpillar D9R 4 Каретка задняя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "Caterpillar D9R 4 Корпус бортового редуктора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Caterpillar D9R 4 Карданный вал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Caterpillar D9R 4 Гайка"

    Кол-во: 374

    "Позиция 101"

    "Caterpillar D9R 4 Гайка"

    Кол-во: 8

    "Позиция 102"

    "Caterpillar D9R 4 Гайка"

    Кол-во: 240

    "Позиция 103"

    "Caterpillar D9R 4 Гайка"

    Кол-во: 100

    "Позиция 104"

    "Caterpillar D9R 4 Втулка"

    Кол-во: 10

    "Позиция 105"

    "Caterpillar D9R 4 Болт"

    Кол-во: 230

    "Позиция 106"

    "Caterpillar D9R 4 Болт"

    Кол-во: 130

    "Позиция 107"

    "Caterpillar D9R 4 Болт"

    Кол-во: 60

    "Позиция 108"

    "Caterpillar D9R 4 Болт"

    Кол-во: 120

    "Позиция 109"

    "Caterpillar D9R 4 Болт"

    Кол-во: 64

    "Позиция 110"

    "Caterpillar D9R 4 Болт"

    Кол-во: 100

    "Позиция 111"

    "Caterpillar D9R 4 Болт"

    Кол-во: 8

    "Позиция 112"

    "Caterpillar D9R 4 Балка в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Caterpillar D9R 4 Болт"

    Кол-во: 240

    "Позиция 114"

    "Caterpillar D9R 4 Сегмент"

    Кол-во: 20

    "Позиция 115"

    "Caterpillar D9R 4 Траковая группа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Caterpillar D9R 4 Фильтр воздушный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 117"

    "Caterpillar D9R 4 Топливный фильтр"

    Кол-во: 20

    "Позиция 118"

    "Caterpillar D9R 4 Топливный фильтр"

    Кол-во: 20

    "Позиция 119"

    "Caterpillar D9R 4 Фильтрующий элемент раб.жид."

    Кол-во: 4

    "Позиция 120"

    "Caterpillar D9R 4 Фильтрующий элемент раб.жид."

    Кол-во: 4

    "Позиция 121"

    "Caterpillar D9R 4 Фильтрующий элемент КПП"

    Кол-во: 20

    "Позиция 122"

    "Caterpillar D9R 4 Фильтрующий элемент масленный двигателя"

    Кол-во: 24

    "Позиция 123"

    "Caterpillar D9R 4 Шпонка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 124"

    "Caterpillar D9R 4 Шпонка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 125"

    "Caterpillar D9R 4 Пружина"

    Кол-во: 24

    "Позиция 126"

    "Caterpillar D9R 4 Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Caterpillar D9R 4 Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Caterpillar D9R 4 Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Caterpillar D9R 4 Стопор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Caterpillar D9R 4 Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Caterpillar D9R 4 Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Caterpillar D9R 4 Шаровый подшипник"

    Кол-во: 3

    "Позиция 133"

    "Caterpillar D9R 4 подшипник"

    Кол-во: 4

    "Позиция 134"

    "Caterpillar D9R 4 Роликоподшипник"

    Кол-во: 8

    "Позиция 135"

    "Caterpillar D9R 4 Роликоподшипник"

    Кол-во: 4

    "Позиция 136"

    "Caterpillar D9R 4 Палец"

    Кол-во: 8

    "Позиция 137"

    "Caterpillar D9R 4 Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 138"

    "Caterpillar D9R 4 Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 4

    "Позиция 139"

    "Caterpillar D9R 4 Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Caterpillar D9R 4 Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Caterpillar D9R 4 Шаровый подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Caterpillar D9R 4 Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Caterpillar D9R 4 Палец"

    Кол-во: 4

    "Позиция 144"

    "Caterpillar D9R 4 Шаровый подшипник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 145"

    "Caterpillar D9R 4 Диск с пружиной"

    Кол-во: 3

    "Позиция 146"

    "Caterpillar D9R 4 Плита сцепления"

    Кол-во: 4

    "Позиция 147"

    "Caterpillar D9R 4 Плита сцепления"

    Кол-во: 3

    "Позиция 148"

    "Caterpillar D9R 4 Диск фрикционный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 149"

    "Caterpillar D9R 4 Диск фрикционный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 150"

    "Caterpillar D9R 4 Роликоподшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Caterpillar D9R 4 Вал планетарный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 152"

    "Caterpillar D9R 4 Планетарная опора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Caterpillar D9R 4 Фильтр воздушный"

    Кол-во: 3

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