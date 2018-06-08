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Номер извещения
ГП817285
Уникальный номер закупки
ОСКиОЗД/18-0292
Наименование закупки
Поставка запасных частей для бульдозера Caterpillar D9R в адрес ПАО «Коршуновский ГОК»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 11:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 62947
Факс
+7 495 221-88-00
Адрес электронной почты
igor.drozdov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Дроздов Игорь Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка запасных частей для бульдозера Caterpillar D9R в адрес ПАО «Коршуновский ГОК»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для бульдозера Caterpillar D9R в адрес ПАО «Коршуновский ГОК»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЕЧЕЛ
Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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