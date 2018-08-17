Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу

ГАС Все закупки и тендеры ГАС

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Муфта СтР-КзП-5х1,0 ТУ 6981-003-33680530-03 соединительная термоусаживаемая для кабелей с броней" Кол-во: 19

"Позиция 2" "Муфта СтР-КзП-4х2х1,0 ТУ 6981-003-33680530-03 соединительная термоусаживаемая для кабелей с броней" Кол-во: 78

"Позиция 3" "Муфта СтР-КзП-4х1,5 ТУ 6981-003-33680530-03 соединительная термоусаживаемая для кабелей с броней" Кол-во: 128

"Позиция 4" "Муфта СтР-КзП-3х2х1,0 ГОСТ 13781.0-86 соединительная термоусаживаемая для кабелей с броней" Кол-во: 35

"Позиция 5" "Муфта СтР-КзП-2х2х1,0 ТУ 6981-003-33680530-03 соединительная термоусаживаемая для кабелей с броней" Кол-во: 25

"Позиция 6" "Муфта СтР-КзП-2х2х1,0 ГОСТ 13781.0-86 соединительная термоусаживаемая для кабелей с броней" Кол-во: 215

"Позиция 7" "Муфта СтР-КзП-19х1,5 ТУ 6981-003-33680530-03 соединительная термоусаживаемая для кабелей с броней" Кол-во: 10

"Позиция 8" "Муфта СтР-КзП-16х2х1,0 ТУ 6981-003-33680530-03 соединительная термоусаживаемая для кабелей с броней" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Муфта ПСТк(4-14)/(1,5-2,5) ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная соединительная термоусаживаемая для контрольных кабелей на напряжение 1кВ с пласмассовой изоляцией" Кол-во: 109

"Позиция 10" "Муфта ПСТк(4-14)/(1,5-2,5) ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная соединительная термоусаживаемая для контрольных кабелей на напряжение 1кВ с пласмассовой изоляцией" Кол-во: 161

"Позиция 11" "Муфта ПСТк(19-37)/(1,5-2,5) ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная соединительная термоусаживаемая для контрольных кабелей на напряжение 1кВ с пласмассовой изоляцией" Кол-во: 27

"Позиция 12" "Муфта ПСТк(19-37)/(1,5-2,5) ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная соединительная термоусаживаемая для контрольных кабелей на напряжение 1кВ с пласмассовой изоляцией" Кол-во: 181

"Позиция 13" "Муфта МТОК-Л7/48-1КС1645-К ТУ5296-058-27564371-2009 №130103-00905" Кол-во: 14

"Позиция 14" "Муфта МТОК-В3/216-1КТ3645-К ТУ5296-058-27564371-2009 №130103-00050" Кол-во: 5

"Позиция 15" "Муфта МСК-1 ТУ 3599-006-97284872-2006 соединительная заливная для 3-х, 4-х и 5-и жильных кабелей на напряжение до 1 кВ с бронёй и без брони с пластмассовой изоляцией сечением 1,5-6мм2" Кол-во: 10

"Позиция 16" "Муфта МСК-1 ТУ 3599-006-97284872-2006 соединительная заливная для 3-х, 4-х и 5-и жильных кабелей на напряжение до 1 кВ с бронёй и без брони с пластмассовой изоляцией сечением 1,5-6мм2" Кол-во: 187

"Позиция 17" "Муфта МППнг0,5 с тр.ТУТ №120308-00011" Кол-во: 20

"Позиция 18" "Муфта МППнг 0,1/0,3 с тр.ТУТ ТУ45-86 АХЛ 0.446.000 ТУ №120308-00010" Кол-во: 20

"Позиция 19" "Муфта POLJ-01/5х1-6(S10) ГОСТ 13781.0-86 соединительная с соединителями для 5-ти жильных кабелей с броней с пластмассовой изоляцией до 1кВ сечением жилы 1,5-6мм2" Кол-во: 11

"Позиция 20" "Муфта 5ПСттнг(Б)-LS-4/10 ТУ 3599-005-29103293-2008 соединительная для 5-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1кВ" Кол-во: 28

"Позиция 21" "Муфта 5ПСтБнг-LS-в-10/25 ТУ 3599-012-04001953-2004 соединительная не распространяющая горение для 5-х жильных бронированных кабелей с пластмассовой изоляцией, 1 кВ" Кол-во: 17

"Позиция 22" "Муфта 5ПСТ(б)-1-70/120(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная соединительная термоусаживаемая для 5-и жильных бронированных кабелей на напряжение 1кВ с пласмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 127

"Позиция 23" "Муфта 5ПСТ(б)-1-70/120(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная соединительная термоусаживаемая для 5-и жильных бронированных кабелей на напряжение 1кВ с пласмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 8

"Позиция 24" "Муфта 5ПСТ(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная соединительная термоусаживаемая для 5-и жильных бронированных кабелей на напряжение 1кВ с пласмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 60

"Позиция 25" "Муфта 5ПСТ(б)-1-150/240(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная соединительная термоусаживаемая для 5-и жильных бронированных кабелей на напряжение 1кВ с пласмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 126

"Позиция 26" "Муфта 5ПКТп-1-150/240(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 концевая термоусаживаемая для 5-жильного кабеля до 1кВ без брони с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками сечением 150-240мм2 не поддерживающие горение" Кол-во: 16

"Позиция 27" "Муфта 5ПКТп-1-150/240(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 концевая термоусаживаемая для 5-жильного кабеля до 1кВ без брони с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками сечением 150-240мм2 не поддерживающие горение" Кол-во: 8

"Позиция 28" "Муфта 5ПКТп(б)-1-70/120(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 168

"Позиция 29" "Муфта 5ПКТп(б)-1-70/120(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 64

"Позиция 30" "Муфта 4ПСТ(б)-1-16/25(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная соединительная термоусаживаемая для 4-х жильных бронированных кабелей на напряжение 1кВ с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 20

"Позиция 31" "Муфта 4ПСТ(б)-1-150/240(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная соединительная термоусаживаемая для 4-х жильных бронированных кабелей на напряжение 1кВ с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 44

"Позиция 32" "Муфта 4ПКТп-1-70/120(Б)нг-LS ТУ3599-006-97284872-2006 для 4-х жильного кабеля до 1кВ без брони с пластмассовой изоляцией с сечением жил 70 - 120мм2 с болтовыми наконечниками" Кол-во: 16

"Позиция 33" "Муфта 4ПКТп(б)-1-70/120(Б)нг-LS ТУ3599-006-97284872-2006 концевая термоусаживаемая для 4-х жильных кабелей на напряжение до 1кВ с броней с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 16

"Позиция 34" "Муфта 4ПКТп(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ3599-006-97284872-2006 концевая термоусаживаемая для 4-х жильных кабелей на напряжение до 1кВ с броней с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 6

"Позиция 35" "Муфта 4ПКТп(б)-1-150/240(Б)нг-LS ТУ3599-006-97284872-2006 для 4-х жильного бронированного кабеля до 1кВ с пластмассовой изоляцией с сечением жил 150 - 240мм2 с болтовыми наконечниками" Кол-во: 32

"Позиция 36" "Муфта 3ПСтнг-LS-в-10/25(Б) ТУ 3599-012-04001953-2004 кабельная соединительная, не распространяющая горение, на основе термоусаживаемых изделий для соединения 3 жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1кВ включительно" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Муфта 3ПСтнг-LS-в-10/25(Б) ТУ 3599-012-04001953-2004 кабельная соединительная, не распространяющая горение, на основе термоусаживаемых изделий для соединения 3 жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1кВ включительно" Кол-во: 3

"Позиция 38" "Муфта СтР-КзП-8х2х1,0 ТУ 6981-003-33680530-03 соединительная термоусаживаемая для кабелей с броней" Кол-во: 16

"Позиция 39" "Муфта СтР-КзП-7х1,5 ТУ 6981-003-33680530-03 соединительная термоусаживаемая для кабелей с броней" Кол-во: 4

"Позиция 40" "Муфта СтР-КзП-12х2х1,0 ТУ 6981-003-33680530-03 соединительная термоусаживаемая для кабелей с броней" Кол-во: 4

"Позиция 41" "Муфта ПСТк(4-7)/(0,75-1,5) ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная соединительная термоусаживаемая для контрольных кабелей на напряжение 1кВ с пласмассовой изоляцией" Кол-во: 4

"Позиция 42" "Муфта ЕС-3-(МККШв(э)нг(А)-ХЛ 10х2х1,0)/0-Е-Н-0 ТУ 6981-003-33680530-03 соединительная термоусаживаемая кабельная" Кол-во: 2

"Позиция 43" "Муфта 5ПСТ(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная соединительная термоусаживаемая для 5-и жильных бронированных кабелей на напряжение 1кВ с пласмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 108

"Позиция 44" "Муфта 5ПСТ(б)-1-16/25(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная соединительная термоусаживаемая для 5-и жильных бронированных кабелей на напряжение 1кВ с пласмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 24

"Позиция 45" "Муфта 5ПСТ(б)-1-16/25(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная соединительная термоусаживаемая для 5-и жильных бронированных кабелей на напряжение 1кВ с пласмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 121

"Позиция 46" "Муфта 5ПКТп(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 46

"Позиция 47" "Муфта 5ПКТп(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая для пятижильных кабелей на напряжение 1 кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 96

"Позиция 48" "Муфта 5ПКТп(б)-1-150/240(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 концевая термоусаживаемая для 5-жильного кабеля до 1кВ с бронёй с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечнгиками сечением 150-240мм2" Кол-во: 216

"Позиция 49" "Муфта 4ПСттнг(Б)-LS-4/10 ТУ 3599-005-29103293-2008 соединительная для 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1кВ" Кол-во: 5

"Позиция 50" "Муфта 4ПСТ(б)-1-25/50(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная соединительная термоусаживаемая для 4-х жильных бронированных кабелей на напряжение 1кВ с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 11

"Позиция 51" "Муфта 4ПСТ(б)-1-16/25(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная соединительная термоусаживаемая для 4-х жильных бронированных кабелей на напряжение 1кВ с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 15

"Позиция 52" "Муфта 3ПСТ-10-70/120(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная соединительная термоусаживаемая для трёхжильных бронированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, не поддерживает горение" Кол-во: 22

"Позиция 53" "Муфта 3ПСТ-10-150/240(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная соединительная термоусаживаемая для трёхжильных бронированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, не поддерживает горение" Кол-во: 13

"Позиция 54" "Муфта 3ПКВТпнг-10-70/120(Б) ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки для трёхжильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, не поддерживает горение, с болтовыми наконечниками" Кол-во: 12

"Позиция 55" "Муфта 3ПКВТп-10-70/120(Б)нг-LS ТУ 3599-006-97284872-2006 кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки для трёхжильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, не поддерживает горение" Кол-во: 38