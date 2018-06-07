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    Главная / Торги / Закупка кабельных вводов для УМВГК ЧНГКМ ОЭП

    Закупка кабельных вводов для УМВГК ЧНГКМ ОЭП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2018 14:0007.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817319Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабельных вводов для УМВГК ЧНГКМ ОЭПМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817319

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка кабельных вводов для УМВГК ЧНГКМ ОЭП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2018 14:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗЦ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 4454

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    o.khan@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хан Ольга Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка кабельных вводов для УМВГК ЧНГКМ ОЭП

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.201808.06.2018 15:0008.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817319Подведение итогов не позднее Закупка кабельных вводов для УМВГК ЧНГКМ ОЭПМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка кабельных вводов для УМВГК ЧНГКМ ОЭП

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рама R150 W Ex AISI 316/AISI 316 арт. №EXWR00001502121 ТУ 3449-001-49369159-2009 стальная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Рама R100 W Ex AISI 316/AISI 316 арт. №EXWR00001002121 ТУ 3449-001-49369159-2009 стальная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Рама R100 W Ex AISI 316/AISI 316 арт. №EXWR00001002121 ТУ 3449-001-49369159-2009 гальванизированная сталь"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Рама G8+8х8 ТУ 3449-002-49369159-2014 из окрашенной стали"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Рама G8+8х5 ТУ 3449-002-49369159-2014 Арт.№ 5G0000006239 primed"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Рама G8+8х4 ТУ 3449-002-49369159-2014 из окрашенной стали"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Рама G 8х8 ЕЕх Арт.№ EXG008000000812 ТУ 3449-001-49369159-2009 конфигурацией 8x8 из окрашенной стали"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Рама G 8х6 ТУ 3449-001-49369159-2009 конфигурацией 8x6 из окрашенной стали"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Рама G 8х5 ЕЕх Арт.№EXG008000000512 ТУ 3449-001-49369159-2009 конфигурацией 8x5 из окрашенной стали"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Рама G 8х5 primed ТУ 3449-002-49369159-2014 конфигурацией 8x5 из окрашенной стали"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Рама G 8х4 primed №G00800000412 ТУ 3449-001-49369159-2009 из окрашеной стали"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Рама G 8х3 ЕЕх Арт.№ EXG008000000312 ТУ 3449-001 -49369159-2009 конфигурацией 8x3 из окрашенной стали"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Рама G 8x2 ЕЕх №EXG008000000212 ТУ 3449-001-49369159-2009 конфигурацией 8x2 из окрашеной стали"

    Кол-во: 9

    "Позиция 14"

    "Рама G 6х3 primed №G006000000312 ТУ 3449-002-49369159-2014 из окрашеной стали"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Рама G 6х2 primed №G00600000212 ТУ 3449-002-49369159-2014 из окрашеной стали"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Рама G 6х2 EEx Арт.№G006000000212 ТУ 3449-001-49369159-2009 из окрашенной стали"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Рама G 6х1 EEx Арт. №EXG006000000112 ТУ 3449-002-49369159-2014 из окрашенной стали"

    Кол-во: 22

    "Позиция 18"

    "Рама G 6х1 EEX primed №EXG006000000112 ТУ 3449-002-49369159-2014 из окрашеной стали"

    Кол-во: 15

    "Позиция 19"

    "Рама G 6x5 ЕЕх Арт.№ EXG006000000512 ТУ 3449-001-49369159-2009 конфигурацией 6x5 из окрашенной стали"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Рама G 6x2 ЕЕх Арт.№ EXG006000000212 ТУ 3449-001-49369159-2009 конфигурацией 6x2 из окрашенной стали."

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Рама G 4х1 primed №G004000000112 ТУ 3449-002-49369159-2014 из окрашенной стали"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Рама G 4х1 galv №G004000000115 ТУ 3449-001-49369159-2009 стальная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Рама G 4х1 EEX primed №EXG00400000112 ТУ 3449-002-49369159-2014 стальная"

    Кол-во: 29

    "Позиция 24"

    "Рама G 4x2 ЕЕХ Арт. № EXG004000000212 ТУ 3449-001 -49369159-2009 конфигурацией 4x2 из окрашенной стали"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Рама G 4x1 Ex primed № EXG004000000112 ТУ 3449-001-49369159-2009 конфигурацией 4x1 из окрашенной стали"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Рама G 2х1 primed №G002000000112 ТУ 3449-002-49369159- 2014 стальная"

    Кол-во: 16

    "Позиция 27"

    "Рама G 2х1 primed №G002000000112 ТУ 3449-001-49369159- 2009 стальная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Рама G 2x1 EEX ТУ 3449-001-49369159-2009 конфигурацией 2x1 из окрашенной стали Арт. №EXG002000000112"

    Кол-во: 11

    "Позиция 29"

    "Рама G 1x1 ТУ 3449-002-49369159-2014 из окрашенной стали"

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "Пластина Stayplate 60 galv ASP0000600018 ТУ 3449-002-49369159-2014 опорная стальная"

    Кол-во: 22

    "Позиция 31"

    "Пластина Stayplate 120 galv ASP000120018 разделительная (опорная)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Пластина Stayplate 120 galv ASP0001200018 разделительная (опорная)"

    Кол-во: 288

    "Позиция 33"

    "Пластина Stayplate 120 galv ASP0001200018 разделительная (опорная)"

    Кол-во: 1407

    "Позиция 34"

    "Пластина Stayplate 120 EEX galv EXASP000120018 разделительная (опорная)"

    Кол-во: 158

    "Позиция 35"

    "Пластина Stayplate 120 ALU №ASP0001200031 разделительная (опорная)"

    Кол-во: 360

    "Позиция 36"

    "Муфта RS 25 В Ех AISI 316 №ЕХRSВ0250002112 primed с гильзой для крепления болтами"

    Кол-во: 8

    "Позиция 37"

    "Модуль RM 90 №RM00100901000 ТУ 3449-002-49369159-2014 уплотнительный"

    Кол-во: 84

    "Позиция 38"

    "Модуль RM 60 24-54 №RM00160201000 ТУ 3449-001-49369159-2009 уплотнительный"

    Кол-во: 55

    "Позиция 39"

    "Модуль RM 40 Ех Арт. №EXRM00100401000, ТУ 3449-001-49369159-2009 уплотнительный для кабельного ввода "Roxtec""

    Кол-во: 168

    "Позиция 40"

    "Модуль RM 40 Ех Арт. №EXRM00100401000, ТУ 3449-001-49369159-2009 уплотнительный для кабельного ввода "Roxtec""

    Кол-во: 414

    "Позиция 41"

    "Модуль RM 40 №RM00100401000 ТУ 3449-002-49369159-2014 уплотнительный"

    Кол-во: 54

    "Позиция 42"

    "Модуль RM 40 10-32 EEX Арт. №EXRM00140101000, ТУ 3449-001-49369159-2009 уплотнительный для кабельного ввода "Roxtec""

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Модуль RM 30 Ех Арт. №EXRM00100301000, ТУ 3449-002-49369159-2014 уплотнительный для кабельного ввода "Roxtec""

    Кол-во: 272

    "Позиция 44"

    "Модуль RM 30 Ех Арт. №EXRM00100301000, ТУ 3449-001-49369159-2009 уплотнительный для кабельного ввода "Roxtec""

    Кол-во: 896

    "Позиция 45"

    "Модуль RM 30 Ех Арт. №EXRM00100301000, ТУ 3449-001-49369159-2009 уплотнительный для кабельного ввода "Roxtec""

    Кол-во: 2576

    "Позиция 46"

    "Модуль RM 30 №RM00100301000 ТУ 3449-002-49369159-2014 уплотнительный"

    Кол-во: 2036

    "Позиция 47"

    "Модуль RM 30 №RM00100301000 ТУ 3449-001-49369159-2009 уплотнительный"

    Кол-во: 2370

    "Позиция 48"

    "Модуль RM 30 ES №ERM0100301181 ТУ 3449-002-49369159-2014 уплотнительный"

    Кол-во: 56

    "Позиция 49"

    "Модуль RM 20w40 EEX №EXRM00120401000 ТУ 3449-001-49369159-2009 уплотнительный для кабельного ввода "Roxtec""

    Кол-во: 6

    "Позиция 50"

    "Модуль RM 20 Ех Арт. №EXRM00100201000, ТУ 3449-001-49369159-2009 уплотнительный для кабельного ввода "Roxtec""

    Кол-во: 48

    "Позиция 51"

    "Модуль RM 20 Ех Арт. №EXRM00100201000, ТУ 3449-001-49369159-2009 уплотнительный для кабельного ввода "Roxtec""

    Кол-во: 252

    "Позиция 52"

    "Модуль RM 20 №RM00100201000 ТУ 3449-002-49369159-2014 уплотнительный"

    Кол-во: 108

    "Позиция 53"

    "Модуль RM 120 №RM00101201000 ТУ 3449-002-49369159-2014 уплотнительный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 54"

    "Лента TSL 15x6 cellular rubber strip ATS0015061000 ТУ3449-002-49369159-2014 уплотнительная"

    Кол-во: 44

    "Позиция 55"

    "Блок Wedge kit120 Ex galv №EXAWK0001201018 ТУ 3449-002-49369159-2014 компрессионный"

    Кол-во: 38

    "Позиция 56"

    "Блок Wedge kit120 Ex galv №EXAWK0001201018 ТУ 3449-002-49369159-2014 компрессионный"

    Кол-во: 123

    "Позиция 57"

    "Блок Wedge 60 galv ARW0000601018 компрессионный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 58"

    "Блок Wedge 120 galv ARW0001201018 ТУ 3449-002-49369159-2014 компрессионный"

    Кол-во: 357

    "Позиция 59"

    "Модуль RM 40 №RM00100401000 ТУ 3449-001-49369159-2009 уплотнительный"

    Кол-во: 72

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    Дата аукциона:
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    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237023
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593150
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    648 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:29
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237014
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593120
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 196 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:21
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП225994
    Аукцион по продаже наружных внутриплощадочных слаботочных сетей (телефонизация), расположенных по адресу: Республика Коми, г.Ухта, просп. А.И.Зерюнова, в районе жилого дома № 8 по проспекту А.И.Зерюнова. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже наружных внутриплощадочных слаботочных сетей (телефонизация), расположенных...
    593080
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    384 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 09:48
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Попозиционная № АП011019
    Поставка электротехнической продукции для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году
    Поставка электротехнической продукции для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"...
    577781
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    11 382 993
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
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