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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806496681
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на закупку волоконно-оптической системы передачи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 11:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,
Почтовый адрес
115162, Москва, ул.Шаболовка, 37
Контактный телефон
+7 495 730-03-87 доб. 1610
Факс
Адрес электронной почты
vbedrickij@rscc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бедрицкий Владимир Анатолиевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная передающая; телевизионные камеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка волоконно-оптической системы передачи
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2018 11:00 GMT +329.05.2018 11:0029.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806496681Дата и время окончания срока приема заявок Закупка волоконно-оптической системы передачиМосква
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2018 11:0029.05.2018 11:0029.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806496681Дата и время вскрытия заявок Закупка волоконно-оптической системы передачиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка волоконно-оптической системы передачи
Начальная цена
3 666 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,
115162, Москва, ул.Шаболовка, 37
26.30.30.000
26.30.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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