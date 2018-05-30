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    Главная / Торги / Запрос предложений на право организации корпоративного питания работникова

    Запрос предложений на право организации корпоративного питания работникова

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.05.2018 12:0030.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817290Дата и время окончания срока приема заявок Согласно технического заданияКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817290

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на право организации корпоративного питания работникова

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2018 12:20

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Извещение

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72 доб. 3245

    Факс

    Адрес электронной почты

    Svetlana.Zinger@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Зингер Светлана Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно технического задания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.05.2018 12:00 GMT +330.05.2018 12:0030.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817290Дата и время окончания срока приема заявок Согласно технического заданияКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    30.05.2018 12:0030.05.2018 12:0030.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817290Дата и время вскрытия заявок Согласно технического заданияКолпино

    Подведение итогов не позднее

    10.08.2018 14:0010.08.2018 14:0010.08.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817290Подведение итогов не позднее Согласно технического заданияКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.08.201810.08.2018 14:0010.08.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817290Подведение итогов не позднее Согласно технического заданияКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно технического задания

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    56.29.20.110

    Услуги столовых для рабочих и служащих

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по организации корпоративного питания работников"

    Кол-во: 0

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    Прием заявок:
    08.02.2021 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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