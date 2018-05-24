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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП817280
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка фланцев
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 11:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-67-15
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Denis.grabelnikov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Грабельников Денис Викторович
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фланцев
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2018 11:00 GMT +324.05.2018 11:0024.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817280Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фланцевНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2018 11:0024.05.2018 11:0024.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817280Дата и время вскрытия заявок Поставка фланцевНерюнгри
Подведение итогов не позднее
30.10.2018 11:0030.10.2018 11:0030.10.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817280Подведение итогов не позднее Поставка фланцевНерюнгри
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фланцев
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
50
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия,678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная, д. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
27.22.20.230
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 20
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