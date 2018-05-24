Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится путем перечисления на расчетный счет Поставщика в следующем порядке :100% оплата в течение 60 дней после поступления продукции на склад Покупателя. Транспортные расходы по доставке оборотной тары до поставщика и доставку груза до станции назначения включить в стоимость продукции. Срок поставки в течение 30 дней с момента подписания договора.