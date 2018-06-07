Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Формой оплаты является безналичный расчет. Оплата всех известных расходов по ремонту, с учетом его предельной цены, производится по окончании работ и до возврата Двигателя Заказчику, по соответствующему счету Исполнителя, выставленному как минимум за 14 календарных дней до ожидаемой даты окончания работ. Оплата окончательной стоимости ремонта, с учётом его предельной цены, а также всех расходов, не покрываемых предельной ценой, производится в течение 30 календарных дней с даты соответствующего счета Исполнителя, выставленного по окончании ремонта и после возврата Двигателя Заказчику.