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    Главная / Торги / Мини погрузчик

    Мини погрузчик

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2018 09:0029.05.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817265Дата и время окончания срока приема заявок Мини погрузчикКраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817265

    Уникальный номер закупки

    35

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Мини погрузчик

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2018 10:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    тз

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛМА ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры АЛМА ХОЛДИНГ

    Юридический адрес

    350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5

    Почтовый адрес

    350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5

    Контактный телефон

    +7 988 667-75-42

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    procurement@alma-sad.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петросян Карапет Левонович

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Мини погрузчик

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.05.2018 09:00 GMT +329.05.2018 09:0029.05.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817265Дата и время окончания срока приема заявок Мини погрузчикКраснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2018 09:0029.05.2018 09:0029.05.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817265Дата и время вскрытия заявок Мини погрузчикКраснодар

    Подведение итогов не позднее

    22.06.2018 09:0022.06.2018 09:0022.06.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817265Подведение итогов не позднее Мини погрузчикКраснодар

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    22.06.201822.06.2018 09:0022.06.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817265Подведение итогов не позднее Мини погрузчикКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мини погрузчик

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 еденица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, 1780 метров восточнее города АбинскаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЛМА ПРОДАКШН
    Все закупки и тендеры АЛМА ПРОДАКШН

    Адрес местонахождения

    353320, Российская Федерация, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, 1780 м Восточнее, г. Абинска

    Классификатор ОКПД2

    28.22.15.120

    Погрузчики прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мини погрузчик"

    Кол-во: 0

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    Аукцион
    Торги с ЭП
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    Прием заявок до:
    10.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    586 640
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 15:49
    Дата аукциона:
    18.02.2022 г., 12:00
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