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Номер извещения
ГП817266
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса подрядных работ по демонтажу объекта недвижимости Заказчика: здание учреждения с пристройкой по адресу: г. Владивосток, ул. Капитана Шефнера, д. 3, лит. «А», лит. «А'», кадастровый №25:28:00 00 00:00:00461/А,А', (Инв. № 01, рег. № 150399).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 10:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-91-28
Факс
+7 812 363-96-36
Адрес электронной почты
otdel093@goz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дедусь Мария Константиновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
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Выполнение комплекса подрядных работ по демонтажу объекта недвижимости Заказчика: здание учреждения с пристройкой по адресу: г. Владивосток, ул. Капитана Шефнера, д. 3, лит. «А», лит. «А'», кадастровый №25:28:00 00 00:00:00461/А,А', (Инв. № 01, рег. № 150399).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817266Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса подрядных работ по демонтажу объекта недвижимости Заказчика: здание учреждения с пристройкой по адресу: г. Владивосток, ул. Капитана Шефнера, д. 3, лит. «А», лит. «А'», кадастровый №25:28:00 00 00:00:00461/А,А', (Инв. № 01, рег. № 150399).Санкт-петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса подрядных работ по демонтажу объекта недвижимости Заказчика: здание учреждения с пристройкой по адресу: г. Владивосток, ул. Капитана Шефнера, д. 3, лит. «А», лит. «А'», кадастровый №25:28:00 00 00:00:00461/А,А', (Инв. № 01, рег. № 150399).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями проекта договора.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «ГОЗ», Россия, г. Владивосток, ул. Капитана Шефнера, д. 3, лит. «А», лит. «А'».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
43.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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