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Номер извещения
31806496135
Уникальный номер закупки
ГПЗ 2171
Наименование закупки
Поставка автоматизированного рабочего места АРМ ПТС.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 10:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 499 912-84-21
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
o.zarytovskaya@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Зарытовская Ольга Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автоматизированного рабочего место АРМ ПТС.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2018 11:00 GMT +331.05.2018 11:0031.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806496135Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автоматизированного рабочего место АРМ ПТС. Москва
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2018 11:0031.05.2018 11:0031.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806496135Дата и время вскрытия заявок Поставка автоматизированного рабочего место АРМ ПТС. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автоматизированного рабочего место АРМ ПТС.
Начальная цена
2 433 893,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
36 508,40 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию Приложение №2 к документации процедуры закупки.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданию Приложение №2 к документации процедуры закупки.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
26.51.70.190
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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