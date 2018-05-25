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Номер извещения
31806495917
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка натра едкого
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 10:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, площадь 1-ой Пятилетки, -
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, площадь 1-ой Пятилетки, -
Контактный телефон
+7 343 327-55-59
Факс
+7 343 327-15-19
Адрес электронной почты
A.Obozhin@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Обожин Андрей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка натра едкого технического
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2018 10:00 GMT +325.05.2018 10:0025.05.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806495917Дата и время окончания срока приема заявок Поставка натра едкого техническогоЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2018 10:0025.05.2018 10:0025.05.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806495917Дата и время вскрытия заявок Поставка натра едкого техническогоЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка натра едкого технического
Начальная цена
270 810,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4,5 тонны
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
склад ООО "Водоканал-59", Екатеринбург, площадь 1-й пятилеткиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Водоканал-59
Все закупки и тендеры Водоканал-59
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, площадь 1-ой Пятилетки, -
20.13.4
20.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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