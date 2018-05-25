Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

поставка тремя партиями по 1,5 тонны до конца года. Оплата по факту поставки каждой партии. Заказчик производит расчет с Поставщиком за каждую партию поставки в течение 30 рабочих дней с момента поставки товара в полном объеме и качестве согласно условиям договора, на основании выставленных Поставщиком счета и товарных накладных.