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    Главная / Торги / Поставка программного обеспечения для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Поставка программного обеспечения для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401731419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программного обеспечения для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»БарнаулПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401731419

    Уникальный номер закупки

    34

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка программного обеспечения для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.11.2014 12:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №4

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    Почтовый адрес

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Контактный телефон

    +7 3852 31-54-42

    Факс

    +7 3852 50-06-93

    Адрес электронной почты

    mvv@barnaulvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышев Василий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Барнаул

    Закупки и тендеры Алтайский Край

    Закупки и тендеры Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные услуги

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка программного обеспечения для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.12.2014 10:00 GMT +312.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401731419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программного обеспечения для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Дата и время вскрытия заявок

    12.12.2014 10:0012.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401731419Дата и время вскрытия заявок Поставка программного обеспечения для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2014 07:0017.12.2014 07:0017.12.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401731419Подведение итогов не позднее Поставка программного обеспечения для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.201417.12.2014 07:0017.12.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401731419Подведение итогов не позднее Поставка программного обеспечения для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка программного обеспечения для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Начальная цена

    207 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания (Приложение №2)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Алтайский край, г. Барнаул, проспект Калинина, 116Предоставление права использования осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты оплаты цены в полном объеме.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора на условиях 100% предоплаты
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    72.6

    Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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