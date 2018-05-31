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Номер извещения
ГП817254
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Компенсирующие мероприятия в цехе 74
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 10:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2173
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
Olga.Smirnova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Ольга Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Компенсирующие мероприятия ( ремонтные работы) в цехе № 74
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2018 11:00 GMT +331.05.2018 11:0031.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817254Дата и время окончания срока приема заявок Компенсирующие мероприятия ( ремонтные работы) в цехе № 74Колпино
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2018 11:0031.05.2018 11:0031.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817254Дата и время вскрытия заявок Компенсирующие мероприятия ( ремонтные работы) в цехе № 74Колпино
Подведение итогов не позднее
30.08.2018 10:3030.08.2018 10:3030.08.2018 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817254Подведение итогов не позднее Компенсирующие мероприятия ( ремонтные работы) в цехе № 74Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Компенсирующие мероприятия ( ремонтные работы) в цехе № 74
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ремонтные работы в цехе № 74 согласно техническому заданию. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
на территории ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
45.21.13.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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