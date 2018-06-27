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    Главная / Торги / Поставка полиэтиленовой трубы во 2-ом полугодии 2018 года проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ".

    Поставка полиэтиленовой трубы во 2-ом полугодии 2018 года проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.06.2018 12:0027.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806507247Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиэтиленовой трубы во 2-ом полугодии 2018 года проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ".МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806507247

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка полиэтиленовой трубы во 2-ом полугодии 2018 года проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2018 10:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Закупочная документация (изменена позиция №90)

    Изменения в извещении

    Минимальное предложение цена

    Приглашение к уторговыванию

    Уведомление об окончательном уторговывании

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»
    Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Почтовый адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 514-02-11 доб. 1129

    Факс

    +7 495 514-02-11

    Адрес электронной почты

    d.popov@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попов Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка полиэтиленовой трубы во 2-ом полугодии 2018 года проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ".

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.07.201817.07.2018 13:0017.07.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806507247Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы во 2-ом полугодии 2018 года проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ".Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полиэтиленовой трубы во 2-ом полугодии 2018 года проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ".

    Начальная цена

    200 195 402,31

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    22.21.29

    Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба КОРСИС ПРО DN200 SN16"

    Кол-во: 42

    "Позиция 2"

    "Труба КОРСИС АРМ DN 1200 SN16 сварное соединение труб с герметизацией стыка с помощью термоусаживающей муфты"

    Кол-во: 273

    "Позиция 3"

    "Труба ПЭ 100, SDR 26 DN 630 питьевая"

    Кол-во: 36

    "Позиция 4"

    "Труба ПЭ 100, SDR 17 DN 560 питьевая"

    Кол-во: 12

    "Позиция 5"

    "Труба ПЭ 100, SDR 17 DN 400 питьевая"

    Кол-во: 804

    "Позиция 6"

    "Труба ПЭ 100, SDR 17 DN 315 питьевая"

    Кол-во: 2256

    "Позиция 7"

    "Труба ПЭ 100, SDR 17 DN 250 питьевая"

    Кол-во: 1128

    "Позиция 8"

    "Труба ПЭ 100, SDR 17 DN 160 питьевая"

    Кол-во: 12

    "Позиция 9"

    "Труба ПЭ 100, SDR 17 DN 110 питьевая"

    Кол-во: 48

    "Позиция 10"

    "Труба ПЭ 100, SDR 17 DN 32 питьевая"

    Кол-во: 200

    "Позиция 11"

    "Труба ПЭ 100, SDR 13,6 DN 63 питьевая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Труба ПЭ 100, SDR 11 DN 710 питьевая"

    Кол-во: 36

    "Позиция 13"

    "Труба ПЭ 100, SDR 11 DN 450 питьевая"

    Кол-во: 180

    "Позиция 14"

    "Труба ПЭ 100, SDR 11 DN 400 питьевая"

    Кол-во: 36

    "Позиция 15"

    "Труба ПЭ 100, SDR 11 DN 225 питьевая"

    Кол-во: 84

    "Позиция 16"

    "Труба ПЭ 100, SDR 11 DN 200 питьевая"

    Кол-во: 36

    "Позиция 17"

    "Труба ПЭ 100, SDR 11 DN 110 питьевая"

    Кол-во: 108

    "Позиция 18"

    "Труба ПЭ 100, SDR 11 DN 20 питьевая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "Труба двухслойная канализационная гофрированная с раструбом и уплотнительным кольцом, OD 160, SN 16"

    Кол-во: 48

    "Позиция 20"

    "Труба ПЭ100 SDR13,6 DN 800 питьевая"

    Кол-во: 24

    "Позиция 21"

    "Труба ПЭ100 SDR13,6 DN 710 питьевая"

    Кол-во: 24

    "Позиция 22"

    "Труба ПЭ100 SDR13,6 DN 630 питьевая"

    Кол-во: 24

    "Позиция 23"

    "Труба ПЭ100 SDR13,6 DN 560 питьевая"

    Кол-во: 211

    "Позиция 24"

    "Труба ПЭ100 SDR13,6 DN 500 питьевая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 25"

    "Труба ПЭ100 SDR13,6 DN 400 питьевая"

    Кол-во: 216

    "Позиция 26"

    "Труба ПЭ100 SDR13,6 DN 315 питьевая"

    Кол-во: 1932

    "Позиция 27"

    "Труба ПЭ100 SDR13,6 DN 160 питьевая"

    Кол-во: 1824

    "Позиция 28"

    "Труба ПЭ100 SDR13,6 DN 110 питьевая"

    Кол-во: 5076

    "Позиция 29"

    "Труба ПЭ100 SDR13,6 DN 32 питьевая"

    Кол-во: 1400

    "Позиция 30"

    "Труба ПЭ100 SDR17 DN 315 питьевая"

    Кол-во: 24

    "Позиция 31"

    "Труба ПЭ100 SDR13,6 DN 63 питьевая"

    Кол-во: 1920

    "Позиция 32"

    "Труба ПЭ100 SDR17 DN 225 питьевая"

    Кол-во: 12

    "Позиция 33"

    "Труба двухслойная канализационная гофрированная с раструбом и уплотнительным кольцом, OD 500, SN 8"

    Кол-во: 24

    "Позиция 34"

    "Труба двухслойная канализационная гофрированная с раструбом и уплотнительным кольцом, OD 500, SN 8"

    Кол-во: 48

    "Позиция 35"

    "Труба двухслойная канализационная гофрированная с раструбом и уплотнительным кольцом, OD 400, SN 8"

    Кол-во: 24

    "Позиция 36"

    "Труба двухслойная канализационная гофрированная с раструбом и уплотнительным кольцом, OD 300, SN 8"

    Кол-во: 24

    "Позиция 37"

    "Труба двухслойная канализационная гофрированная с раструбом и уплотнительным кольцом, OD 250, SN 8"

    Кол-во: 24

    "Позиция 38"

    "Труба двухслойная канализационная гофрированная с раструбом и уплотнительным кольцом, OD 200, SN 8"

    Кол-во: 54

    "Позиция 39"

    "Труба двухслойная канализационная гофрированная с раструбом и уплотнительным кольцом, OD 160, SN 8"

    Кол-во: 30

    "Позиция 40"

    "Труба SDR 17 ПЭ 100 DN 1200 питьевая"

    Кол-во: 240

    "Позиция 41"

    "Труба SDR 17 ПЭ 100 DN 1000 питьевая"

    Кол-во: 240

    "Позиция 42"

    "Труба SDR 17 ПЭ 100 DN 900 питьевая"

    Кол-во: 228

    "Позиция 43"

    "Труба SDR 17 ПЭ 100 DN 800 питьевая"

    Кол-во: 216

    "Позиция 44"

    "Труба SDR 17 ПЭ 100 DN 710 питьевая"

    Кол-во: 216

    "Позиция 45"

    "Труба SDR 17 ПЭ 100 DN 630 питьевая"

    Кол-во: 216

    "Позиция 46"

    "Труба SDR 17 ПЭ 100 DN 500 питьевая"

    Кол-во: 108

    "Позиция 47"

    "Труба SDR 17 ПЭ 100 DN 450 питьевая"

    Кол-во: 216

    "Позиция 48"

    "Труба SDR 17 ПЭ 100 DN 400 питьевая"

    Кол-во: 408

    "Позиция 49"

    "Труба SDR 17 ПЭ 100 DN 355 питьевая"

    Кол-во: 432

    "Позиция 50"

    "Труба SDR 17 ПЭ 100 DN 315 питьевая"

    Кол-во: 708

    "Позиция 51"

    "Труба SDR 17 ПЭ 100 DN 250 питьевая"

    Кол-во: 216

    "Позиция 52"

    "Труба SDR 17 ПЭ 100 DN 225 питьевая"

    Кол-во: 3684

    "Позиция 53"

    "Труба SDR 17 ПЭ 100 DN 200 питьевая"

    Кол-во: 216

    "Позиция 54"

    "Труба SDR 17 ПЭ 100 DN 160 питьевая"

    Кол-во: 5988

    "Позиция 55"

    "Труба SDR 17 ПЭ 100 DN 125 питьевая"

    Кол-во: 216

    "Позиция 56"

    "Труба SDR 17 ПЭ 100 DN 110 питьевая"

    Кол-во: 3288

    "Позиция 57"

    "Труба SDR 17 ПЭ 100 DN 90 питьевая"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 58"

    "Труба SDR 17 ПЭ 100 DN 63 питьевая"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 59"

    "Труба SDR 17 ПЭ 100 DN 50 питьевая"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 60"

    "Труба SDR 17 ПЭ 100 DN 40 питьевая100м)"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 61"

    "Труба SDR 17 ПЭ 100 DN 32 питьевая"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 62"

    "Труба SDR 13,6 ПЭ 100 DN 25 питьевая"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 63"

    "Труба ПЭ 100 SDR21 DN 400 техническая"

    Кол-во: 24

    "Позиция 64"

    "Труба ПЭ 100 SDR13,6 DN 400 питьевая"

    Кол-во: 400

    "Позиция 65"

    "Труба ПЭ 100 SDR11 DN 400 питьевая"

    Кол-во: 24

    "Позиция 66"

    "Труба ПЭ 100 SDR13,6 DN 315 питьевая"

    Кол-во: 480

    "Позиция 67"

    "Труба ПЭ 100 SDR17 DN 315 питьевая"

    Кол-во: 910

    "Позиция 68"

    "Труба ПЭ 100 SDR13,6 DN 225 питьевая"

    Кол-во: 840

    "Позиция 69"

    "Труба ПЭ 100 SDR17 DN 225 питьевая"

    Кол-во: 24

    "Позиция 70"

    "Труба ПЭ 100 SDR11 DN 160 питьевая"

    Кол-во: 48

    "Позиция 71"

    "Труба ПЭ 100 SDR13,6 DN 160 питьевая"

    Кол-во: 528

    "Позиция 72"

    "Труба ПЭ 100 SDR13,6 DN 110 питьевая"

    Кол-во: 800

    "Позиция 73"

    "Труба ПЭ 100 SDR17 DN 110 питьевая"

    Кол-во: 200

    "Позиция 74"

    "Труба ПЭ 100 SDR13,6 DN 63 питьевая"

    Кол-во: 600

    "Позиция 75"

    "Труба ПЭ 100 SDR17 DN 50 питьевая"

    Кол-во: 300

    "Позиция 76"

    "Труба ПЭ 100 SDR13,6 DN 40 питьевая"

    Кол-во: 200

    "Позиция 77"

    "Труба ПЭ 100 SDR13,6 DN 32 питьевая"

    Кол-во: 200

    "Позиция 78"

    "Труба ПЭ 100 SDR11 DN 25 питьевая"

    Кол-во: 400

    "Позиция 79"

    "Труба ПЭ 100 SDR11 DN20 питьевая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 80"

    "Труба спиральновитая ПЭ 100 с резьбовым соединением DN/ID 1350/1200 мм SN8 Lтр.= 4 п.м."

    Кол-во: 1012

    "Позиция 81"

    "Труба ПЭ 100 SDR17 DN 710 питьевая"

    Кол-во: 72

    "Позиция 82"

    "Труба водопроводная ПЭ 100 SDR17 DN 560 с защитным покрытием (2,2)"

    Кол-во: 360

    "Позиция 83"

    "Труба ПЭ 100 SDR11 DN 630 питьевая"

    Кол-во: 240

    "Позиция 84"

    "Труба ПЭ 100 SDR17 DN 450 питьевая"

    Кол-во: 24

    "Позиция 85"

    "Труба водопроводная ПЭ 100 SDR17 400 с защитным покрытием (1,8)"

    Кол-во: 2628

    "Позиция 86"

    "Труба ПЭ 100 SDR17 DN 400 питьевая"

    Кол-во: 12

    "Позиция 87"

    "Труба ПЭ 100 SDR17 DN 355 питьевая"

    Кол-во: 84

    "Позиция 88"

    "Труба водопроводная ПЭ 100 SDR17 DN 315 с защитным покрытием (1,5)"

    Кол-во: 396

    "Позиция 89"

    "Труба ПЭ 100 SDR17 DN 315 питьевая"

    Кол-во: 2604

    "Позиция 90"

    "Труба водопроводная ПЭ 100 SDR17 DN 225 с защитным покрытием (1,3)"

    Кол-во: 480

    "Позиция 91"

    "Труба ПЭ 100 SDR13,6 DN 225 питьевая"

    Кол-во: 276

    "Позиция 92"

    "Труба ПЭ 100 SDR17 DN 225 питьевая"

    Кол-во: 180

    "Позиция 93"

    "Труба ПЭ 100 SDR11 DN 225 питьевая"

    Кол-во: 120

    "Позиция 94"

    "Труба ПЭ 100 SDR11 DN 160 питьевая"

    Кол-во: 24

    "Позиция 95"

    "Труба ПЭ 100 SDR17 DN 160 питьевая"

    Кол-во: 822

    "Позиция 96"

    "Труба ПЭ 100 SDR11 DN 110 питьевая"

    Кол-во: 1272

    "Позиция 97"

    "Труба водопроводная ПЭ 100 SDR13,6 DN 110 с защитным слоем (0,9)"

    Кол-во: 552

    "Позиция 98"

    "Труба ПЭ 100 SDR 21 DN 800 питьевая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 99"

    "Труба ПЭ 100 SDR 21 DN 315 питьевая"

    Кол-во: 36

    "Позиция 100"

    "Труба ПЭ 100 SDR 17 DN 225 питьевая"

    Кол-во: 6

    "Позиция 101"

    "Труба ПЭ 100 SDR 17 DN 160 питьевая"

    Кол-во: 492

    "Позиция 102"

    "Труба ПЭ 100 SDR 17 DN 110 питьевая"

    Кол-во: 58

    "Позиция 103"

    "Труба ПЭ 100 SDR 11 DN 110 питьевая"

    Кол-во: 450

    "Позиция 104"

    "Труба двухслойная канализационная гофрированная с раструбом и уплотнительным кольцом, ID 300, SN 8"

    Кол-во: 115

    "Позиция 105"

    "Труба двухслойная канализационная гофрированная с раструбом и уплотнительным кольцом, OD 630, SN 8"

    Кол-во: 24

    "Позиция 106"

    "Труба двухслойная канализационная гофрированная с раструбом и уплотнительным кольцом, OD 250, SN 8"

    Кол-во: 36

    "Позиция 107"

    "Труба двухслойная канализационная гофрированная с раструбом и уплотнительным кольцом, OD 200, SN 8 (в комплекте: муфта - 1 шт, уплотнительное кольцо - 2шт)"

    Кол-во: 72

    "Позиция 108"

    "Труба двухслойная канализационная гофрированная с раструбом и уплотнительным кольцом, OD 160, SN 8 (в комплекте: муфта - 1 шт, уплотнительное кольцо - 2шт)"

    Кол-во: 48

    "Позиция 109"

    "Труба ПЭ 100 SDR 17 DN250 питьевая"

    Кол-во: 12

    "Позиция 110"

    "Труба ПЭ 100 SDR 17 DN160 питьевая"

    Кол-во: 36

    "Позиция 111"

    "Труба ПЭ 100 SDR 17 DN110 питьевая"

    Кол-во: 400

    "Позиция 112"

    "Труба ПЭ 100 SDR 17 DN75 питьевая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 113"

    "Труба ПЭ 100 SDR 17 DN63 питьевая"

    Кол-во: 200

    "Позиция 114"

    "Труба ПЭ 100 SDR 17 DN50 питьевая"

    Кол-во: 300

    "Позиция 115"

    "Труба ПЭ 100 SDR 17 DN40 питьевая"

    Кол-во: 200

    "Позиция 116"

    "Труба ПЭ 100 SDR 17 DN32 питьевая"

    Кол-во: 200

    "Позиция 117"

    "Труба ПЭ 100 SDR 11 DN25 питьевая"

    Кол-во: 200

    "Позиция 118"

    "Труба ПЭ 100 SDR 11 DN20 питьевая"

    Кол-во: 200

    "Позиция 119"

    "Труба ПЭ 100 SDR 11 DN16 питьевая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 120"

    "Труба ПЭ100 SDR13,6 DN 225 питьевая"

    Кол-во: 1764

    "Позиция 121"

    "Труба ПЭ 100, SDR 21 DN 450 питьевая"

    Кол-во: 9156

    "Позиция 122"

    "Труба ПЭ 100, SDR 21 DN 315 питьевая"

    Кол-во: 36

    "Позиция 123"

    "Труба ПЭ 100 SDR 17 DN 65 питьевая"

    Кол-во: 150

    "Позиция 124"

    "Труба двухслойная канализационная гофрированная с раструбом и уплотнительным кольцом, OD 600, SN 8"

    Кол-во: 24

    "Позиция 125"

    "Труба двухслойная канализационная гофрированная с раструбом и уплотнительным кольцом, ID 300, SN 8"

    Кол-во: 115.1

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