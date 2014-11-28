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Номер извещения
ГП411715
Уникальный номер закупки
20
Наименование закупки
о закупке кругов из марки стали ХН35ВТ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н
Почтовый адрес
195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А
Контактный телефон
+7 812 611-10-00
Факс
+7 812 458-72-22
Адрес электронной почты
dubinina@ckba.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дыдычкин Владимир Павлович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
О закупке кругов из марки стали ХН35ВТ по ГОСТ. Обязательно с предоставлением сертификата о качестве. Наименование Марка стали Д мм ГОСТ кг Круг ХН35ВТ 10 5632-72/2590-2006 2,5 Круг ХН35ВТ 20 5632-72/2590-2006 62 Круг ХН35ВТ 25 5632-72/2590-2006 62 Круг ХН35ВТ 30 5632-72/2590-2006 67 Круг ХН35ВТ 35 5632-72/2590-2006 100 Круг ХН35ВТ 40 5632-72/2590-2006 50
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.11.2014 12:00 GMT +328.11.2014 12:0028.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411715Дата и время окончания срока приема заявок о закупке кругов из марки стали ХН35ВТ по ГОСТ. Обязательно с предоставлением сертификата о качестве. Наименование Марка стали Д мм ГОСТ кг Круг ХН35ВТ 10 5632-72/2590-2006 2,5 Круг ХН35ВТ 20 5632-72/2590-2006 62 Круг ХН35ВТ 25 5632-72/2590-2006 62 Круг ХН35ВТ 30 5632-72/2590-2006 67 Круг ХН35ВТ 35 5632-72/2590-2006 100 Круг ХН35ВТ 40 5632-72/2590-2006 50 Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
28.11.2014 12:0028.11.2014 12:0028.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411715Дата и время вскрытия заявок о закупке кругов из марки стали ХН35ВТ по ГОСТ. Обязательно с предоставлением сертификата о качестве. Наименование Марка стали Д мм ГОСТ кг Круг ХН35ВТ 10 5632-72/2590-2006 2,5 Круг ХН35ВТ 20 5632-72/2590-2006 62 Круг ХН35ВТ 25 5632-72/2590-2006 62 Круг ХН35ВТ 30 5632-72/2590-2006 67 Круг ХН35ВТ 35 5632-72/2590-2006 100 Круг ХН35ВТ 40 5632-72/2590-2006 50 Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
28.11.2014 14:0028.11.2014 14:0028.11.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411715Подведение итогов не позднее о закупке кругов из марки стали ХН35ВТ по ГОСТ. Обязательно с предоставлением сертификата о качестве. Наименование Марка стали Д мм ГОСТ кг Круг ХН35ВТ 10 5632-72/2590-2006 2,5 Круг ХН35ВТ 20 5632-72/2590-2006 62 Круг ХН35ВТ 25 5632-72/2590-2006 62 Круг ХН35ВТ 30 5632-72/2590-2006 67 Круг ХН35ВТ 35 5632-72/2590-2006 100 Круг ХН35ВТ 40 5632-72/2590-2006 50 Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.11.201428.11.2014 14:0028.11.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411715Подведение итогов не позднее о закупке кругов из марки стали ХН35ВТ по ГОСТ. Обязательно с предоставлением сертификата о качестве. Наименование Марка стали Д мм ГОСТ кг Круг ХН35ВТ 10 5632-72/2590-2006 2,5 Круг ХН35ВТ 20 5632-72/2590-2006 62 Круг ХН35ВТ 25 5632-72/2590-2006 62 Круг ХН35ВТ 30 5632-72/2590-2006 67 Круг ХН35ВТ 35 5632-72/2590-2006 100 Круг ХН35ВТ 40 5632-72/2590-2006 50 Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
О закупке кругов из марки стали ХН35ВТ по ГОСТ. Обязательно с предоставлением сертификата о качестве. Наименование Марка стали Д мм ГОСТ кг Круг ХН35ВТ 10 5632-72/2590-2006 2,5 Круг ХН35ВТ 20 5632-72/2590-2006 62 Круг ХН35ВТ 25 5632-72/2590-2006 62 Круг ХН35ВТ 30 5632-72/2590-2006 67 Круг ХН35ВТ 35 5632-72/2590-2006 100 Круг ХН35ВТ 40 5632-72/2590-2006 50
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
объемы каждого круга указаны в требованиях
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-ПетербургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПФ ЦКБА
Все закупки и тендеры АО НПФ ЦКБА
Адрес местонахождения
195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н
195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 344
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