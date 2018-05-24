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Номер извещения
ГП817325
Уникальный номер закупки
096
Наименование закупки
Закупка металлопроката для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" (оцинковка)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 15:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
Maksim.Nemkov@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Немков Максим Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка металлопроката для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" (оцинковка)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2018 16:00 GMT +324.05.2018 16:0024.05.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817325Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлопроката для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" (оцинковка)Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2018 16:0024.05.2018 16:0024.05.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817325Дата и время вскрытия заявок Закупка металлопроката для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" (оцинковка)Москва
Подведение итогов не позднее
04.06.2018 18:0004.06.2018 18:0004.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817325Подведение итогов не позднее Закупка металлопроката для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" (оцинковка)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка металлопроката для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" (оцинковка)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с форматом оферты
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ст. Соломбалка, г. АрхангельскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
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Документация лота
Кол-во: 27497
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