Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс в размере 50% от общей суммы Договора в течение 5 (пяти) банковских дней после уведомления о готовности Товара к отгрузке на складе Продавца на территории Российской Федерации.Окончательный платеж в размере 50% от общей суммы Договора в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки проведения наладочных работ, проведения технического обучения персонала Заказчика.