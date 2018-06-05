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Номер извещения
ГП817242
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закуп стекла смотрового, кварцевого для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 09:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Почтовый адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Контактный телефон
+7 351 725-57-56
Факс
+7 35168 9-27-77
Адрес электронной почты
Olgaryabushkina@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рябушкина Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Чебаркуль
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закуп стекла смотрового, кварцевого для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закуп стекла смотрового, кварцевого для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Челябинск, ул. Монтажников, 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралкуз
Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз
Адрес местонахождения
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
14.50.23.131
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 200
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