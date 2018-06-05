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    Главная / Торги / Закуп стекла смотрового, кварцевого для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"

    Закуп стекла смотрового, кварцевого для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2018 11:0005.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817242Дата и время окончания срока приема заявок Закуп стекла смотрового, кварцевого для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"ЧебаркульПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817242

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закуп стекла смотрового, кварцевого для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2018 09:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Перечень документов

    Проект договора

    Техническое задание

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 351 725-57-56

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    Olgaryabushkina@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рябушкина Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закуп стекла смотрового, кварцевого для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 11:0031.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817242Подведение итогов не позднее Закуп стекла смотрового, кварцевого для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закуп стекла смотрового, кварцевого для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Челябинск, ул. Монтажников, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    С момента передачи Товара Покупателю и до момента его оплаты, Товар не считается переданным в залог. Если иное не оговорено в Спецификации к настоящему договору, расчеты за поставляемый Товар производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней с момента передачи Товара на основании счета-фактуры, выставленного в течение 5-ти календарных дней cо дня отгрузки Товара в соответствии со ст. 169 НК РФ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    14.50.23.131

    Кварц (сырье) для плавки прозрачного кварцевого стекла

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стекло смотровое 115х12, ТУ 5932-012 00288679-98 (или аналог)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Стекло смотровое 79х6, ТУ 5932-012 00288679-98 (или аналог)"

    Кол-во: 200

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